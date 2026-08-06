Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

एसपी महिला कॉलेज में मतदाता सूची नामांकन पर विशेष कार्यक्रम

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, दुमका
Follow us on Google News
share

दुमका, प्रतिनिधि।एसपी महिला कॉलेज में मतदाता सूची नामांकन पर विशेष कार्यक्रमएसपी महिला कॉलेज में मतदाता सूची नामांकन पर विशेष कार्यक्रमएसपी महिला कॉले

एसपी महिला कॉलेज में मतदाता सूची नामांकन पर विशेष कार्यक्रम

दुमका, प्रतिनिधि।भारत निर्वाचन आयोग द्वारा संचालित मतदाता सूची विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान के अंतर्गत बुधवार को एसपी महिला कॉलेज में मतदाता सूची में नामांकन एवं मतदाता जागरूकता विषय पर विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में कॉलेज की एनएसएस कार्यक्रम पदाधिकारी डॉ महाश्वेता सहित स्वयंसेविकाओं, छात्राओं एवं शिक्षकों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। कार्यक्रम का संचालन मोबाइल एप के माध्यम से ऑनलाइन पंजीकरण एवं मतदाता सूची में नाम जोड़ने की प्रक्रिया का व्यावहारिक प्रदर्शन करते हुए किया गया। मुख्य वक्ता डॉ. खुशबू निगम ने छात्राओं को मतदाता सूची विशेष पुनरीक्षण अभियान की जानकारी देते हुए बताया कि सभी पात्र नागरिकों का मतदाता सूची में नाम दर्ज होना लोकतंत्र की मजबूती के लिए आवश्यक है। उन्होंने छात्राओं की जिज्ञासाओं का समाधान करते हुए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया भी समझाई。

ये भी पढ़ें:Chatra News: मॉडल कॉलेज में न्यू वोटर्स जागरुकता कार्यक्रम आयोजित

कार्यक्रम की उपयोगिता

इस अवसर पर प्रो. रंजना वाडा ने मतदाता पहचान पत्र की उपयोगिता एवं निर्वाचन प्रक्रिया में युवाओं की सक्रिय भागीदारी पर प्रकाश डाला। वहीं डॉ. रोकेश कुमार ने मतदाता बनने की पात्रता, आवश्यक दस्तावेज तथा समय पर पंजीकरण के महत्व की जानकारी दी। वक्ताओं ने 1 अक्टूबर तक 18 वर्ष की आयु पूर्ण करने वाले युवाओं से मतदाता सूची में अपना नाम अवश्य दर्ज कराने का आह्वान किया। कार्यक्रम में डॉ. ममता गौरव, डॉ. प्रेमलता, डॉ. प्रीति किरण, डॉ. दिव्य पूजा, प्रीति प्रिया, मेघा प्रिया, डॉ. पिंटू सिंह, डॉ. सुजाता तिवारी सहित महाविद्यालय के शिक्षक-शिक्षिकाएवं बड़ी संख्या में छात्राएं उपस्थित रहीं।

ये भी पढ़ें:सीयूजे में युवा मतदाताओं को किया गया जागरूक

छात्राओं की भागीदारी

फोटो कैप्शन-43-मतदाता सूची नामांकन पर विशेष कार्यक्रम में भाग लेते छात्राएं

सामान्य प्रश्न

मतदाता जागरूकता कार्यक्रम कब आयोजित किया गया?
मतदाता जागरूकता कार्यक्रम बुधवार को आयोजित किया गया।
ये भी पढ़ें:झारखंड में आठ-नौ और 22-23 अगस्त को नये वोटरों के लिए विशेष कैंप
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Registration Dumka Latest News Dumka News
Hindi News , इंडिया न्यूज़ , आज का मौसम , विधानसभा चुनाव और Sawan 2026 से जुड़ी ताज़ा खबरों व पल-पल के अपडेट के लिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े रहें। UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Vidhan Sabha Candisates से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरें और जानकारी यहां पढ़ें। सभी बड़ी खबरें सबसे पहले पाने के लिए लाइव हिन्दुस्तान ऐप अभी डाउनलोड करें।