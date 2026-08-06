एसपी महिला कॉलेज में मतदाता सूची नामांकन पर विशेष कार्यक्रम
दुमका, प्रतिनिधि।एसपी महिला कॉलेज में मतदाता सूची नामांकन पर विशेष कार्यक्रमएसपी महिला कॉलेज में मतदाता सूची नामांकन पर विशेष कार्यक्रमएसपी महिला कॉले
दुमका, प्रतिनिधि।भारत निर्वाचन आयोग द्वारा संचालित मतदाता सूची विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान के अंतर्गत बुधवार को एसपी महिला कॉलेज में मतदाता सूची में नामांकन एवं मतदाता जागरूकता विषय पर विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में कॉलेज की एनएसएस कार्यक्रम पदाधिकारी डॉ महाश्वेता सहित स्वयंसेविकाओं, छात्राओं एवं शिक्षकों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। कार्यक्रम का संचालन मोबाइल एप के माध्यम से ऑनलाइन पंजीकरण एवं मतदाता सूची में नाम जोड़ने की प्रक्रिया का व्यावहारिक प्रदर्शन करते हुए किया गया। मुख्य वक्ता डॉ. खुशबू निगम ने छात्राओं को मतदाता सूची विशेष पुनरीक्षण अभियान की जानकारी देते हुए बताया कि सभी पात्र नागरिकों का मतदाता सूची में नाम दर्ज होना लोकतंत्र की मजबूती के लिए आवश्यक है। उन्होंने छात्राओं की जिज्ञासाओं का समाधान करते हुए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया भी समझाई。
कार्यक्रम की उपयोगिता
इस अवसर पर प्रो. रंजना वाडा ने मतदाता पहचान पत्र की उपयोगिता एवं निर्वाचन प्रक्रिया में युवाओं की सक्रिय भागीदारी पर प्रकाश डाला। वहीं डॉ. रोकेश कुमार ने मतदाता बनने की पात्रता, आवश्यक दस्तावेज तथा समय पर पंजीकरण के महत्व की जानकारी दी। वक्ताओं ने 1 अक्टूबर तक 18 वर्ष की आयु पूर्ण करने वाले युवाओं से मतदाता सूची में अपना नाम अवश्य दर्ज कराने का आह्वान किया। कार्यक्रम में डॉ. ममता गौरव, डॉ. प्रेमलता, डॉ. प्रीति किरण, डॉ. दिव्य पूजा, प्रीति प्रिया, मेघा प्रिया, डॉ. पिंटू सिंह, डॉ. सुजाता तिवारी सहित महाविद्यालय के शिक्षक-शिक्षिकाएवं बड़ी संख्या में छात्राएं उपस्थित रहीं।
छात्राओं की भागीदारी
फोटो कैप्शन-43-मतदाता सूची नामांकन पर विशेष कार्यक्रम में भाग लेते छात्राएं
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