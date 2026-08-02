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मतदाता जागरुकता के लिए स्कूलों में चलेगा हैशटैग न्यू वोटर्स अभियान

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, रांची
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रांची जिले के सभी स्कूलों में 3 और 4 अगस्त को मतदाता जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। जिला शिक्षा अधीक्षक ने इस संबंध में निर्देश जारी किए हैं। 5 अगस्त को सोशल मीडिया पर 'न्यू वोटर्स' हैशटैग के साथ अभियान चलाया जाएगा। युवा 5 अगस्त से 4 सितंबर तक मतदाता सूची में नाम शामिल कराने के लिए आवेदन कर सकते हैं।

मतदाता जागरुकता के लिए स्कूलों में चलेगा हैशटैग न्यू वोटर्स अभियान

रांची, वरीय संवाददाता। मतदाताओं को जागरूक करने के लिए रांची जिले के सभी सरकारी, निजी एवं सहायता प्राप्त विद्यालयों में 3 और 4 अगस्त को विशेष जागरुकता कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इस संबंध में जिला शिक्षा अधीक्षक ने जिले के सभी शिक्षा पदाधिकारियों, प्रधानाध्यापकों एवं विद्यालय प्रबंधन को निर्देश जारी किया है।

कार्यक्रम की जानकारी

5 अगस्त को सुबह 11 बजे से दोपहर 1 बजे तक हैशटैग न्यू वोटर्स के साथ सोशल मीडिया अभियान चलाया जाएगा। इस दौरान विद्यालय, शिक्षक, छात्र-छात्राएं एवं अभिभावक एक्स (ट्विटर), फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर जागरुकता संबंधी पोस्ट साझा करेंगे। विद्यालयों को निर्देशित किया है कि अभियान की फोटो एवं वीडियो सुरक्षित रखें और निर्धारित समय पर सोशल मीडिया पर अपलोड कर अधिक से अधिक लोगों को नए मतदाता पंजीकरण के प्रति जागरूक करें।

मतदाता सूची में नाम शामिल कराने की प्रक्रिया

निर्देश के अनुसार, भारत निर्वाचन आयोग के विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम के तहत 5 अगस्त को मतदाता सूची का प्रारूप प्रकाशित किया जाएगा। जिन युवाओं की आयु 1 अक्तूबर को 18 वर्ष पूरी हो जाएगी और जिनका नाम प्रारूप मतदाता सूची में नहीं होगा, वे 5 अगस्त से 4 सितंबर तक निर्धारित घोषणा-पत्र के साथ फॉर्म-6 भरकर अपना नाम मतदाता सूची में शामिल कराने के लिए आवेदन कर सकेंगे। वहीं, 3 व 4 अगस्त को जागरुकता अभियान के तहत विद्यालयों में ईएलसी क्लब गतिविधियां, जागरूकता रैली, पोस्टर एवं बैनर निर्माण, पंपलेट वितरण, मॉक इलेक्शन ड्रिल, क्विज, स्लोगन लेखन, निबंध लेखन, वाद-विवाद तथा चुनाव जागरूकता पर भाषण प्रतियोगिता सहित कई कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

रांची जिले में मतदाता जागरूकता कार्यक्रम कब आयोजित किया जा रहा है?
यह कार्यक्रम 3 और 4 अगस्त को आयोजित किया जा रहा है।
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