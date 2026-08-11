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एसएसएलएनटी कॉलेज में मतदाता पंजीकरण अभियान

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, धनबाद
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धनबाद के एसएसएलएनटी महिला कॉलेज में एसआईआर जागरूकता के तहत मतदाता जागरूकता कार्यक्रम और विशेष मतदाता पंजीकरण अभियान आयोजित किया गया। इसका उद्देश्य युवा और पहली बार वोट देने वाले मतदाताओं को चुनावी भागीदारी और मतदाता पंजीकरण प्रक्रिया के महत्व से अवगत कराना था।

एसएसएलएनटी कॉलेज में मतदाता पंजीकरण अभियान

धनबाद। एसएसएलएनटी महिला कॉलेज में सोमवार को एसआईआर जागरूकता के तहत मतदाता जागरूकता कार्यक्रम और विशेष मतदाता पंजीकरण अभियान चलाया गया। इसका उद्देश्य छात्राओं खासकर युवा और पहली बार वोट देने वाले मतदाताओं को चुनावी भागीदारी और मतदाता पंजीकरण प्रक्रिया के महत्व के बारे में जागरूक करना था। हेल्प डेस्क मैनेजर सुनीता मिश्रा ने नए मतदाता पंजीकरण की प्रक्रिया और मतदाता सूची में नाम अपडेट करने या जुड़वाने के लिए विभिन्न जरूरी फॉर्म के बारे में विस्तार से जानकारी दी। मौके पर प्रोफेसर इंचार्ज वन बिमल मिंज, ईएलसी नोडल आफिसर बिनिता सोरेंग मौजूद थे।

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