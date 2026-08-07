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पॉलीटेक्निक कॉलेज में मतदाता जागरूकता अभियान

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, पाकुड़
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पाकुड़ में न्याय निर्वाचन आयोग के निर्देश पर नए मतदाताओं की जागरूकता के लिए एक विशेष अभियान का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में विद्यार्थियों को मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने की प्रक्रिया, आवश्यक दस्तावेज और मतदान के महत्व की जानकारी दी गई। उप निर्वाचन पदाधिकारी ने युवाओं को मतदान के लिए प्रेरित किया।

पॉलीटेक्निक कॉलेज में मतदाता जागरूकता अभियान

पाकुड़। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश पर शुक्रवार को राजकीय पॉलीटेक्निक कॉलेज, पाकुड़ में नए मतदाताओं को मतदाता सूची से जोड़ने के उद्देश्य से विशेष मतदाता जागरूकता अभियान चलाया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता उप निर्वाचन पदाधिकारी मो. मोजाहिद अंसारी ने की। इस दौरान 18 वर्ष या उससे अधिक आयु के विद्यार्थियों को मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने की प्रक्रिया, आवश्यक दस्तावेज, पात्रता और मतदान के महत्व की जानकारी दी गई।

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कार्यक्रम का उद्देश्य

उप निर्वाचन पदाधिकारी मो. मोजाहिद अंसारी ने कहा कि लोकतंत्र की मजबूती प्रत्येक पात्र नागरिक की सक्रिय भागीदारी पर निर्भर करती है। उन्होंने विद्यार्थियों से 18 वर्ष की आयु पूरी होने पर बिना विलंब मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने और अपने मताधिकार का जिम्मेदारीपूर्वक प्रयोग करने की अपील की। साथ ही मतदान प्रक्रिया, आवश्यक दस्तावेज और मतदाता बनने की पात्रता से जुड़े विभिन्न पहलुओं की भी विस्तार से जानकारी दी।

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छात्रों की भागीदारी

कार्यक्रम के दौरान विद्यार्थियों की जिज्ञासाओं का समाधान करते हुए उन्हें निर्वाचन प्रक्रिया से जुड़े विभिन्न पहलुओं से अवगत कराया गया। साथ ही लोकतंत्र को सशक्त बनाने में युवाओं की महत्वपूर्ण भूमिका पर भी प्रकाश डाला गया। जिला निर्वाचन कार्यालय के हेल्प डेस्क मैनेजर पीयूष खां ने विद्यार्थियों को विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर-2026) की जानकारी दी। उन्होंने ईसीआईनेट ऐप के माध्यम से ऑनलाइन मतदाता पंजीकरण की प्रक्रिया समझाते हुए सभी पात्र विद्यार्थियों से समय पर मतदाता सूची में अपना नाम दर्ज कराने की अपील की। कार्यक्रम में पॉलिटेक्निक कॉलेज की प्राचार्य डॉ. सुषमा यादव, जिला निर्वाचन कार्यालय के अमित सरकार, महाविद्यालय के शिक्षक, जिला निर्वाचन कार्यालय के कर्मी तथा बड़ी संख्या में छात्र-छात्राएं उपस्थित थे।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

इस अभियान का उद्देश्य क्या है?
इस अभियान का उद्देश्य नए मतदाताओं को मतदाता सूची से जोड़ना है।
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