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एसआईआर के तहत नोटिसों पर सुनवाई शुरू

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, अल्मोड़ा
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रानीखेत में एसआईआर के तहत नोटिसों पर सुनवाई शुरू हो गई है। नेशनल इंटर कॉलेज में निर्वाचन से जुड़े अधिकारी उपस्थित रहे। बड़ी संख्या में मतदाता अपने आवेदन लेकर आए और मतदाता सूची में नाम, उम्र और पते की त्रुटियों को ठीक कराने के लिए आवेदन भरे। यह प्रक्रिया निर्वाचन आयोग के निर्देशों के अनुसार है।

एसआईआर के तहत नोटिसों पर सुनवाई शुरू

नवीन भट्ट, रानीखेत। रानीखेत नगर क्षेत्र में एसआईआर के तहत जारी हुए नोटिसों पर सुनवाई शुरू हो गई है। नेशनल इंटर कॉलेज के बूथ पर निर्वाचन से जुड़े अधिकारियों ने सुनवाई की। इस दौरान बड़ी संख्या में मतदाता अपने आवेदन लेकर पहुंचे थे। वोटरों ने मतदाता सूची में नाम, उम्र और पता जैसी त्रुटियों को ठीक कराने के लिए आवेदन भरे। यह प्रक्रिया मतदाता सूची को अद्यतन और त्रुटिरहित बनाने के लिए महत्वपूर्ण है। निर्वाचन आयोग ने इस संबंध में विशेष निर्देश जारी किए थे। अब नियमित रूप से नोटिसों पर सुनवाई होगी।

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