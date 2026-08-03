एसआईआर के तहत नोटिसों पर सुनवाई शुरू
रानीखेत में एसआईआर के तहत नोटिसों पर सुनवाई शुरू हो गई है। नेशनल इंटर कॉलेज में निर्वाचन से जुड़े अधिकारी उपस्थित रहे। बड़ी संख्या में मतदाता अपने आवेदन लेकर आए और मतदाता सूची में नाम, उम्र और पते की त्रुटियों को ठीक कराने के लिए आवेदन भरे। यह प्रक्रिया निर्वाचन आयोग के निर्देशों के अनुसार है।
नवीन भट्ट, रानीखेत। रानीखेत नगर क्षेत्र में एसआईआर के तहत जारी हुए नोटिसों पर सुनवाई शुरू हो गई है। नेशनल इंटर कॉलेज के बूथ पर निर्वाचन से जुड़े अधिकारियों ने सुनवाई की। इस दौरान बड़ी संख्या में मतदाता अपने आवेदन लेकर पहुंचे थे। वोटरों ने मतदाता सूची में नाम, उम्र और पता जैसी त्रुटियों को ठीक कराने के लिए आवेदन भरे। यह प्रक्रिया मतदाता सूची को अद्यतन और त्रुटिरहित बनाने के लिए महत्वपूर्ण है। निर्वाचन आयोग ने इस संबंध में विशेष निर्देश जारी किए थे। अब नियमित रूप से नोटिसों पर सुनवाई होगी।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें