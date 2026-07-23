आजाद की जयंती पर लगाया रक्तदान शिविर
प्रयागराज में शहीद चंद्रशेखर आजाद की जयंती पर राष्ट्रीय परशुराम सेना द्वारा रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में 25 लोगों ने रक्तदान किया। इस अवसर पर राष्ट्रीय अध्यक्ष विमल तिवारी सहित अन्य प्रमुख व्यक्ति मौजूद रहे।
प्रयागराज। शहीद चंद्रशेखर आजाद की जयंती पर राष्ट्रीय परशुराम सेना (ब्रह्मवाहिनी) की ओर से आजाद पार्क के गेट संख्या-तीन पर स्वैच्छिक रक्तदान शिविर का आयोजन किया। शिविर में 25 लोगों ने रक्तदान किया। इस मौके पर संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष विमल तिवारी, डॉ. अश्वनी कुमार, सुपरवाइजर राकेश कुमार, सेना की जिला अध्यक्ष स्वारिका भारद्वाज, जिला प्रवक्ता सुनीता मिश्रा, मनीष पांडेय, नवनीत शुक्ला आदि मौजूद रहे।
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