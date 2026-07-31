वीकेएसयू : स्नातक नामांकन को आज से फिर खुलेगा पोर्टल

वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय ने स्नातक प्रथम सेमेस्टर की तीसरी मेरिट लिस्ट से पहले नए आवेदन और त्रुटियों को सुधारने का अंतिम अवसर प्रदान किया है। छात्र 3 जुलाई तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। पहले से आवेदन कर चुके 20 हजार से अधिक विद्यार्थियों को भी आवेदन में सुधार करने का मौका दिया गया है।

-नए आवेदन और त्रुटि सुधार का अंतिम मौका, तीसरी मेरिट लिस्ट से पहले छात्रों को राहत -आगामी तीन जुलाई तक अब तक आवेदन से वंचित विद्यार्थी करेंगे आवेदन

पोर्टल का निर्णय आरा, निज प्रतिनिधि। वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय (वीकेएसयू) में स्नातक चार वर्षीय पाठ्यक्रम (सत्र 2026-30) के प्रथम सेमेस्टर में दूसरी मेरिट लिस्ट तक ही नामांकन की प्रक्रिया पूरी हुई है। अब तीसरी मेरिट लिस्ट जारी करने से पहले विश्वविद्यालय प्रशासन ने एक बार फिर ऑनलाइन पोर्टल खोलने का निर्णय लिया है। शनिवार से पोर्टल विद्यार्थियों के लिए उपलब्ध रहेगा। यह निर्णय उन छात्रों के लिए राहत लेकर आया है, जो किसी कारणवश अब तक स्नातक प्रथम सेमेस्टर में नामांकन के लिए आवेदन नहीं कर सके थे। ऐसे विद्यार्थी अब निर्धारित अवधि के भीतर ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे और नामांकन प्रक्रिया में शामिल हो सकेंगे। मालूम हो कि तीन जुलाई तक नामांकन के लिए आवेदन लिया जाएगा। जबकि, पहले से आवेदन कर चुके 20 हजार से अधिक विद्यार्थियों का नाम अब तक किसी भी मेरिट लिस्ट में शामिल नहीं हो पाया है। विश्वविद्यालय के अनुसार अधिकतर आवेदनों में त्रुटियां होने के कारण उनका चयन नहीं हो सका। ऐसे विद्यार्थियों को भी आवेदन में सुधार का अंतिम अवसर दिया गया है। विश्वविद्यालय ने स्पष्ट किया है कि संबंधित छात्र अपने लॉगिन आईडी के माध्यम से आवेदन पत्र में आवश्यक संशोधन कर सकते हैं। यह त्रुटि सुधार का अंतिम मौका होगा। इसके बाद तीसरी मेरिट लिस्ट जारी की जाएगी और उसी के आधार पर आगे नामांकन की प्रक्रिया संचालित होगी।

विद्यार्थियों की चिंताएँ नामांकन को चिंतित थे विद्यार्थी मालूम हो कि स्नातक में इस बार बहुत ही कम एडमिशन हुआ है। वैसे विद्यार्थी जो आवेदन किए थे, उनका भी एडमिशन नहीं हो पाया था। हालांकि उनके आवेदन में त्रुटि थी,जिस कारण मेरिट में नहीं आ सकें थे। इस तरह विद्यार्थी नामांकन को लेकर चिंतित थे। वहीं, सैकड़ों छात्र-छात्राएं अब तक ऑनलाइन आवेदन भी नहीं कर सके हैं। पिछले दिनों नामांकन समिति ने नए आवेदकों और त्रुटिपूर्ण आवेदन वाले विद्यार्थियों को अवसर देने के लिए दोबारा ऑनलाइन आवेदन पोर्टल खोलने का निर्णय लिया था, जिसके बाद पोर्टल आज से खुलेगा। वहीं विश्वविद्यालय ने इस संबंध में राज्यपाल सचिवालय और उच्च शिक्षा विभाग को पत्र भेजा था। राज्यपाल सचिवालय से स्वीकृति मिलने के बाद ही पोर्टल दोबारा खोला जा रहा है।

नवीनतम जानकारी मात्र 60 हजार ही हो पाया है एडमिशन गौरतलब है कि इस वर्ष विश्वविद्यालय के अंतर्गत 34 अंगीभूत तथा करीब 70 संबद्ध डिग्री कॉलेजों में नामांकन लिया जा रहा है। इनमें 19 अंगीभूत और 15 राजकीय डिग्री कॉलेज शामिल हैं। सीटों की तुलना में अब तक नामांकन की संख्या काफी कम रहने से विश्वविद्यालय प्रशासन भी चिंतित है। मालूम हो कि समर्थ पोर्टल से एडमिशन लिया जा रहा है। स्नातक में इस बार कुल 1,35,540 सीटें उपलब्ध हैं।

प्रमुख कॉलेजों की स्थिति प्रमुख कॉलेजों में इतिहास, हिन्दी सहित अन्य विषयों की सीटें भरी पहली और दूसरी मेरिट लिस्ट से ही आरा शहर और बक्सर, रोहतास, कैमूर के प्रमुख यानि अंगीभूत महाविद्यालयों की कई विषयों की सीटें भर गई है। इतिहास, भूगोल, हिंदी, जंतु विज्ञान और गणित की 80 से 85 प्रतिशत सीटें भर गई हैं। नामांकन सेल के अनुसार अधिकतर विद्यार्थियों ने इन्हीं विषयों में नामांकन को आवेदन किया है। प्राकृत, उर्दू, समाजशास्त्र सहित अन्य विषयों में पांच प्रतिशत भी नामांकन नहीं हुआ है।