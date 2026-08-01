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आदेश : बिना अनुमति और अवकाश के पीएचडी कोर्स वर्क में शामिल नहीं होंगे शिक्षक-कर्मी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, आरा
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वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय ने पीएचडी कोर्स वर्क 2026 में भाग लेने के लिए सभी कर्मचारियों और शिक्षकों से पूर्व अनुमति और स्वीकृत अवकाश लेने का निर्देश दिया है। बिना अनुमति जुड़ने वालों को मना किया जाएगा। यह निर्णय अनुशासन बनाए रखने और शैक्षणिक कार्यों को प्रभावित होने से बचाने के लिए लिया गया है।

आदेश : बिना अनुमति और अवकाश के पीएचडी कोर्स वर्क में शामिल नहीं होंगे शिक्षक-कर्मी

-सभी विभागाध्यक्षों और प्रधानाचार्यों को निर्देश जारी, कोर्स वर्क 2026 में भाग लेने से पहले सक्षम प्राधिकार से अनुमति एवं अवकाश स्वीकृति अनिवार्य आरा, निज प्रतिनिधि। वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय (वीकेएसयू) आरा ने उच्च शिक्षा और शोध कार्यों में प्रशासनिक अनुशासन बनाए रखने के उद्देश्य से महत्वपूर्ण निर्देश जारी किया है। विश्वविद्यालय के कुलसचिव कार्यालय की ओर से सभी स्नातकोत्तर विभागाध्यक्षों एवं अंगीभूत महाविद्यालयों के प्रधानाचार्यों को भेजे गए आधिकारिक पत्र में स्पष्ट किया गया है कि पीएचडी कोर्स वर्क 2026 में भाग लेने वाले किसी भी शिक्षक या कर्मचारी को बिना पूर्व अनुमति और स्वीकृत अवकाश के कोर्स वर्क में शामिल होने की अनुमति नहीं होगी।

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निर्देशों की विस्तृत जानकारी

पिछले दिन जारी पत्र के माध्यम से विश्वविद्यालय प्रशासन ने विस्तृत दिशा-निर्देश जारी करते हुए कहा है कि विभागों और महाविद्यालयों में कार्यरत नियमित, संविदा (कॉन्ट्रैक्ट) तथा आउटसोर्सिंग के माध्यम से नियुक्त सभी कर्मियों पर यह आदेश समान रूप से लागू होगा। यदि कोई कर्मचारी या शिक्षक पीएचडी कोर्स वर्क में भाग लेना चाहता है, तो उसे पहले सक्षम प्राधिकार से विधिवत अनुमति प्राप्त करनी होगी। विश्वविद्यालय ने यह भी स्पष्ट किया है कि केवल विभागीय अनुमति पर्याप्त नहीं होगी। संबंधित शिक्षक या कर्मचारी को कोर्स वर्क की पूरी अवधि के लिए विधिवत अवकाश स्वीकृत कराना अनिवार्य होगा। विश्वविद्यालय प्रशासन का कहना है कि इस व्यवस्था का उद्देश्य शैक्षणिक एवं प्रशासनिक कार्यों को प्रभावित होने से बचाना और संस्थानों में अनुशासन बनाए रखना है।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

पीएचडी कोर्स वर्क में भाग लेने के लिए क्या आवश्यक है?
कोई भी शिक्षक या कर्मचारी को बिना पूर्व अनुमति और स्वीकृत अवकाश के कोर्स वर्क में शामिल होने की अनुमति नहीं होगी।
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