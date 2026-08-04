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स्नातक सत्र 2026-30 में नामांकन त्रुटि सुधार का अंतिम मौका आज तक

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, सासाराम
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वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय में स्नातक सत्र 2026-30 के पहले सेमेस्टर में नामांकन त्रुटियों को सुधारने का अंतिम मौका 5 अगस्त तक है। अवधूत भगवान राम महाविद्यालय के प्राचार्य डॉ. विनोद उज्जैन ने बताया कि छात्र कला, विज्ञान और वाणिज्य संकाय में नामांकन के लिए जानकारी को सुधार सकते हैं।

स्नातक सत्र 2026-30 में नामांकन त्रुटि सुधार का अंतिम मौका आज तक

सासाराम, नगर संवाददाता। वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय (वीकेएसयू) में स्नातक सत्र 2026-30 के प्रथम सेमेस्टर में नामांकन से जुड़ी त्रुटियों के सुधार के लिए पांच अगस्त तक अंतिम मौका दिया गया है। अवधूत भगवान राम महाविद्यालय के प्राचार्य डॉ. विनोद उज्जैन ने बताया कि विश्वविद्यालय के अध्यक्ष छात्र कल्याण की ओर से जारी सूचना के अनुसार कला, विज्ञान और वाणिज्य संकाय में नामांकन के लिए समर्थ पोर्टल पर आवेदन करने वाले छात्र-छात्राएं अपनी जानकारी में सुधार कर सकते हैं।

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