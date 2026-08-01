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वीकेएसयू : पीजी प्रवेश परीक्षा के पैटर्न में नहीं होगा बदलाव

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, आरा
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-ऑनलाइन आवेदन के साथ परीक्षा के लिए तैयारी शुरू, नामांकन में विलंब को देखते हुए विश्वविद्यालय ने विद्यार्थियों से समय रहते आवेदन की अपील की है। इधर,ऑनलाइन आवेदन

वीकेएसयू : पीजी प्रवेश परीक्षा के पैटर्न में नहीं होगा बदलाव

-ऑनलाइन आवेदन के साथ परीक्षा के लिए तैयारी शुरू -प्रवेश परीक्षा में सफल विद्यार्थियों का मेरिट लिस्ट के आधार पर होगा एडमिशन आरा, निज प्रतिनिधि। वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय (वीकेएसयू) में स्नातकोत्तर (पीजी) सत्र 2026-28 में नामांकन की प्रक्रिया गुरुवार से शुरू हो गई। विश्वविद्यालय प्रशासन ने पीजी में प्रवेश के लिए समर्थ पोर्टल खोल दिया है। नामांकन के लिए आगामी 6 अगस्त तक विद्यार्थी ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे।

नामांकन की प्रक्रिया

नामांकन में विलंब को देखते हुए विश्वविद्यालय ने विद्यार्थियों से समय रहते आवेदन की अपील की है। इधर,ऑनलाइन आवेदन के बाद प्रवेश परीक्षा जल्द से जल्द लेने के लिए तैयारी शुरू कर दी गई है। मालूम हो कि आवेदन के आधार पर परीक्षा विभाग प्रवेश परीक्षा आयोजित करेगा। नामांकन सेल के अनुसार पीजी में एडमिशन प्रवेश परीक्षा के आधार पर ही होगा। पीजी में दाखिला कराने के लिए विद्यार्थियों को प्रवेश परीक्षा से गुजरना होगा। नामांकन समिति ने एडमिशन के लिए पैटर्न में कोई बदलाव नहीं किया है। पीजी परीक्षा का यह रहेगा पैटर्न परीक्षा में वस्तुनिष्ठ और स्नातक स्तरीय विषय आधारित प्रश्न पूछे जाएंगे। कुल ढाई घंटे की परीक्षा होगी। सफल विद्यार्थियों का ही मेरिट लिस्ट के आधार पर एडमिशन होगा।

परीक्षा की संरचना

पीजी के कला, विज्ञान और वाणिज्य संकाय में नामांकन के लिए परीक्षा ली जाएगा। परीक्षा दो समूह में आयोजित होगी। पहले समूह ग्रुप ए में 50 अंक के वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जायेंगे। इसमें सभी संकायों के लिए प्रश्न पत्र एक समान होगा। वहीं दूसरे समूह ग्रुप बी में 150 अंक की परीक्षा होगी। कुल 75 प्रश्न पूछे जायेंगे। पात्रता परीक्षा में निगेटिव मार्किंग नहीं की जायेगी। 5,998 सीटों पर होगा नामांकन इस बार विश्वविद्यालय के विभिन्न पीजी विभागों और कॉलेजों में कुल 5,998 सीटों पर नामांकन लिया जाएगा। प्रवेश प्रक्रिया को पारदर्शी और व्यवस्थित बनाने के लिए पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन माध्यम से संचालित की जा रही है। समर्थ पोर्टल पर आवेदन लिये जा रहे हैं।

कॉलेज और विषय

नौ कॉलेजों में होती है पढाई विवि स्तर पर 20 पीजी विभाग और नौ अंगीभूत कॉलेजों में पीजी स्तर पर विभिन्न विषयों की पढ़ाई अभी हो रही है। मालूम हो कि मुख्यालय अंतर्गत सिर्फ महाराजा, जैन, एसबी और महिला कॉलेज में पीजी पढ़ाई होती है। इसमें भी कॉलेजों में कुछ विषयों की ही पढ़ाई होती है। जगजीवन कॉलेज में तो पीजी के किसी विषय की पढ़ाई नहीं होती है। आरा मुख्यालय में गणित व रसायनशास्त्र विषय की पढ़ाई सिर्फ महाराजा कॉलेज, जैन कॉलेज और विवि में होती है।जबकि भौतिकी की पढ़ाई सिर्फ विवि मुख्यालय और एचडी जैन कॉलेज में ही होती आ रही है। इसके अलावा कॉमर्स की पढ़ाई चारों जिला में सिर्फ विवि और एचडी जैन कॉलेज में की जाती है।रोहतास जिले में एसपी जैन कॉलेज, बिक्रमगंज के एएस कॉलेज, जेएलएन कॉलेज डेहरी-आन- सोन, बक्सर के एमवी कॉलेज और भभुआ के एसवीपी कॉलेज में पीजी की पढ़ाई होती है। हालांकि इन जगहों पर सभी विषय संचालित नहीं हैं।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

पीजी नामांकन के लिए अंतिम तिथि कब है?
पीजी नामांकन के लिए अंतिम तिथि 6 अगस्त है।

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