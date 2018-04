मोसुलः इराक ने मारे गए 38 भारतीयों के शव सौंपे, आज वीके सिंह लेकर आएंगे भारत

उत्तरी इराक में बंधक बना कर मार डाले गए 38 भारतीय मजदूरों के शव बगदाद में भारतीय अधिकारियों को सौंप दिए गए हैं। भारतीय राजदूत प्रदीप सिंह राजपुरोहित ने कहा कि शवों को बगदाद अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर ले जाया गया है और इन्हें सेना के एक विमान से भेजा जाएगा। विमान संभवत: आज (सोमवार को) भारत पहुंच जाएगा।

बिहार के एक युवक राजू कुमार यादव के डीएनए के केवल 70 प्रतिशत मिलान होने के कारण उसका मामला जांच के अधीन है इसलिए उसके शव को लाने में देर होगी।

