आवेदन करने का मौका 10 तक
ग्रेटर नोएडा, सीएल मौर्य। विवेकानंद युवा पुरस्कार प्रदान करने के लिए आवेदन की प्रक्रिया
ग्रेटर नोएडा, कार्यालय संवाददाता। विवेकानंद युवा पुरस्कार प्रदान करने के लिए आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। यह पुरस्कार 15 से 35 वर्ष आयु वर्ग के युवाओं को प्रदान किया जाएगा। इसमें आवेदन करने का मौका 10 अगस्त तक है। प्रभारी जिला युवा कल्याण एवं प्रादेशिक विकास दल अधिकारी अमृता चौधरी ने बताया कि यह पुरस्कार खेलकूद, परिवार कल्याण, पौधरोपण, अल्प बचत, रक्तदान, नशामुक्ति, जल संरक्षण, पुस्तकालय की स्थापना एवं संचालन, जैविक खेती, सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापना, स्वच्छता, राष्ट्रीय एकीकरण, साक्षरता, आपदा प्रबंधन, मतदाता जागरूकता, स्वास्थ्य, अनुसंधान, कला, संस्कृति एवं साहित्य आदि क्षेत्रों में उल्लेखनीय कार्य करने वाले युवाओं को प्रदान किया जाएगा।-----
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