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शहर के कास्टिंग डायरेक्टर विवेक की फिल्म पहुंची मेलबर्न

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, लखनऊ
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-फिल्म पास्ट टेंस का चयन इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबर्न के लिए हुआ -फिल्म में

शहर के कास्टिंग डायरेक्टर विवेक की फिल्म पहुंची मेलबर्न

लखनऊ, कार्यालय संवाददाता

शहर के कास्टिंग डायरेक्टर विवेक यादव ने एक बार फिर अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया है। उनकी नई फिल्म पास्ट टेन्स का चयन प्रतिष्ठित इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबर्न के लिए हुआ है। इस उपलब्धि से लखनऊ के फिल्म और रंगमंच जगत में खुशी का माहौल है। फिल्म पास्ट टेन्स की सबसे खास बात यह है कि इसमें पहली बार दिग्गज अभिनेता परेश रावल और उनके बेटे आदित्य रावल एक साथ स्क्रीन साझा करते नजर आएंगे। फिल्म के चयन को भारतीय सिनेमा के लिए भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। फिल्म का निर्देशन अनंथ नारायण महादेवन ने किया है। फिल्म की कास्टिंग विवेक यादव और आंचल पोद्दार ने की है।

विवेक यादव का करियर

लखनऊ के रहने वाले विवेक यादव ने थिएटर से अपने करियर की शुरुआत की थी। रंगमंच में लंबे समय तक सक्रिय रहने के बाद उन्होंने कास्टिंग डायरेक्शन की दुनिया में कदम रखा और अपनी अलग पहचान बनाई। अपनी सूझबूझ और प्रतिभा के दम पर उन्होंने बॉलीवुड की कई चर्चित फिल्मों में कास्टिंग का जिम्मा संभाला। विवेक इससे पहले जॉली एलएलबी-2, थप्पड़, बरेली की बर्फी और आर्टिकल-15 जैसी चर्चित फिल्मों के लिए कास्टिंग कर चुके हैं। इन फिल्मों में उनके काम को उद्योग के भीतर सराहना मिली और उन्हें एक भरोसेमंद कास्टिंग डायरेक्टर के रूप में पहचान मिली। अब पास्ट टेन्स का इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबर्न के लिए चयन होना उनके करियर की एक और महत्वपूर्ण उपलब्धि माना जा रहा है। फिल्म के जरिए भारतीय कलाकारों और तकनीशियनों के काम को अंतरराष्ट्रीय मंच पर प्रदर्शित होने का अवसर मिलेगा। विवेक ने कहा कि फिल्म कास्टिंग से खुद की प्रतिभा साबित करने के साथ ही दूसरों को बड़े पर्दे पर दिखाने का अवसर भी मिलता है। जिन फिल्मों की मैने कास्टिंग की हैं उनमें लखनऊ के कई चेहरों को पहचान मिली है।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

विवेक यादव की नई फिल्म का नाम क्या है?
विवेक यादव की नई फिल्म का नाम पास्ट टेन्स है।
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