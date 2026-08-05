44वीं सीनियर राष्ट्रीय नेटबॉल प्रतियोगिता के लिए विवेक बिहार टीम में चयनित

जिले के प्रतिभाशाली खिलाड़ी विवेक कुमार का चयन हरियाणा के पलवल में आयोजित होने वाली 44वीं सीनियर राष्ट्रीय नेटबॉल प्रतियोगिता के लिए बिहार टीम में हुआ है। इस प्रतियोगिता में विवेक कुमार अपने उत्कृष्ट खेल कौशल का प्रदर्शन करते हुए बिहार प्रदेश का प्रतिनिधित्व करेंगे। नेटबॉल एसोसिएशन ऑफ अरवल के अध्यक्ष एवं दिल्ली पब्लिक स्कूल के डायरेक्टर धर्मेंद्र कुमार ने इसकी जानकारी देते हुए बताया कि विवेक कुमार का राष्ट्रीय प्रतियोगिता के लिए चयन जिले के खेल जगत के लिए बड़ी उपलब्धि है।

उल्लेखनीय उपलब्धि

उन्होंने कहा कि विवेक ने अपनी मेहनत, अनुशासन और निरंतर अभ्यास के बल पर यह मुकाम हासिल किया है, जिससे पूरे अरवल जिले का नाम गौरवान्वित हुआ है। उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में भी खेल प्रतिभाओं की कोई कमी नहीं है। आवश्यकता केवल उन्हें उचित प्रशिक्षण, प्रोत्साहन और अवसर प्रदान करने की है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि विवेक कुमार राष्ट्रीय प्रतियोगिता में शानदार प्रदर्शन कर बिहार के साथ-साथ अरवल जिले का भी नाम रोशन करेंगे। उन्होंने विवेक कुमार को इस उपलब्धि के लिए हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देते हुए उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की। साथ ही उन्होंने जिले के अन्य युवा खिलाड़ियों से भी खेलों के प्रति समर्पित रहने और निरंतर मेहनत करने का आह्वान किया, ताकि वे भी राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बना सकें। विवेक कुमार के चयन की खबर से जिले के खिलाड़ियों, खेल प्रेमियों एवं नेटबॉल एसोसिएशन के पदाधिकारियों में खुशी का माहौल है। सभी ने उम्मीद जताई कि राष्ट्रीय प्रतियोगिता में विवेक अपने बेहतरीन प्रदर्शन से बिहार को सफलता दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे और जिले के अन्य खिलाड़ियों के लिए प्रेरणास्रोत बनेंगे।