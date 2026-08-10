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विहिप ने काफलीगैर प्रखंड का किया पुनर्गठन

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बागेश्वर
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विश्व हिंदू परिषद ने काफलीगैर प्रखंड का पुनः गठन किया। इस कार्यक्रम में नए पदाधिकारियों की घोषणा की गई, जिसमें महेश टम्टा को प्रखंड अध्यक्ष बनाया गया। अन्य सदस्यों को भी विभिन्न जिम्मेदारियां सौंपी गईं। उपस्थित नेताओं ने संगठन को मजबूत करने और सामाजिक गतिविधियों को बढ़ाने का आह्वान किया।

विहिप ने काफलीगैर प्रखंड का किया पुनर्गठन

देवेंद्र पांडे, बागेश्वर। विश्व हिंदू परिषद (विहिप) ने संगठनात्मक विस्तार के तहत काफलीगैर प्रखंड की पुनः स्थापना की। इस दौरान आयोजित कार्यक्रम में जिला अध्यक्ष सुंदर बरौलिया ने प्रखंड के पदाधिकारियों की घोषणा की। महेश टम्टा को काफलीगैर प्रखंड अध्यक्ष बनाया गया। जगदीश चंद, ललित मोहन और अमित कुमार को प्रखंड सदस्य की जिम्मेदारी दी गई। रेनू को दुर्गा वाहिनी की संयोजिका और मीनाक्षी को दुर्गा वाहिनी सदस्य बनाया गया। इस दौरान जिला सामाजिक समरसता प्रमुख दरपान धपोला, जिला अध्यक्ष सुंदर बरौलिया, जिला सत्संग प्रमुख देवी दत्त तिवारी और बजरंग दल संयोजक नरेंद्र कोरंगा मौजूद रहे। पदाधिकारियों ने नवनियुक्त सदस्यों को शुभकामनाएं देते हुए संगठन को मजबूत करने और सामाजिक गतिविधियों के विस्तार का आह्वान किया।

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कार्यक्रम का संचालन जिला मंत्री तरुण सिंह कन्याल ने किया।

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