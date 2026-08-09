Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

वीएचपी की टीम ने वनखंडी नाथ मंदिर में की साफ सफाई

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बरेली
Follow us on Google News
share

फोटो:: 100 :: वीएचपी की टीम ने वनखंडी नाथ मंदिर में की साफ सफाई की।

वीएचपी की टीम ने वनखंडी नाथ मंदिर में की साफ सफाई

विश्व हिंदू परिषद की टीम ने शनिवार को बाबा वनखंडी नाथ मंदिर की सफाई की। महानगर मंत्री संजय शुक्ला ने बताया कि प्रत्येक सोमवार को सभी नाथ मंदिरों में स्वास्थ्य शिविर लगाया जाता है। 14 अगस्त को अर्बन कोऑपरेटिव बैंक सभागार में शाम चार बजे से अखंड भारत संकल्प दिवस मनाया जाएगा। वंदेमातरम के 150 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में 16 अगस्त को शिवाजी चौक पर सुबह 6:30 बजे से ‘रन फॉर वन्देमातरम’ का आयोजन किया जाएगा।

ये भी पढ़ें:Sahibganj News: निर्णय: बड़ी झरना का होगा सौंदर्यीकरण, चानन घाट पर बनेगा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र
ये भी पढ़ें:Saharanpur News: स्थापना दिवस पर पूजन, चौक के सुंदरीकरण की मांग
ये भी पढ़ें:Auraiya News: गायत्री शक्तिपीठ में आज से 11 कुंडीय महामृत्युंजय महायज्ञ, निकलेगी कलश यात्रा
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Bareily News Bareily Latest News
Hindi News , इंडिया न्यूज़ , आज का मौसम , विधानसभा चुनाव और Sawan 2026 से जुड़ी ताज़ा खबरों व पल-पल के अपडेट के लिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े रहें। UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Vidhan Sabha Candisates से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरें और जानकारी यहां पढ़ें। सभी बड़ी खबरें सबसे पहले पाने के लिए लाइव हिन्दुस्तान ऐप अभी डाउनलोड करें।