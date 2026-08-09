वीएचपी की टीम ने वनखंडी नाथ मंदिर में की साफ सफाई
फोटो:: 100 :: वीएचपी की टीम ने वनखंडी नाथ मंदिर में की साफ सफाई की।
विश्व हिंदू परिषद की टीम ने शनिवार को बाबा वनखंडी नाथ मंदिर की सफाई की। महानगर मंत्री संजय शुक्ला ने बताया कि प्रत्येक सोमवार को सभी नाथ मंदिरों में स्वास्थ्य शिविर लगाया जाता है। 14 अगस्त को अर्बन कोऑपरेटिव बैंक सभागार में शाम चार बजे से अखंड भारत संकल्प दिवस मनाया जाएगा। वंदेमातरम के 150 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में 16 अगस्त को शिवाजी चौक पर सुबह 6:30 बजे से ‘रन फॉर वन्देमातरम’ का आयोजन किया जाएगा।
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