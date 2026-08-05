अमेरिकी सांसद राइली मूर पर विहिप ने साधा निशाना
विश्व हिंदू परिषद ने अमेरिकी सांसद राइली मूर द्वारा एफसीआरए संशोधनों से संबंधित आरोपों को खारिज किया है। विहिप के प्रवक्ता ने मूर से कहा कि वे अफवाहें फैलाना बंद करें और बताया कि ये संशोधन असामाजिक गतिविधियों को रोकने के लिए हैं। मूर के दावों को निराधार ठहराया गया।
नई दिल्ली, एजेंसी। विश्व हिंदू परिषद (विहिप) ने बुधवार को अमेरिकी सांसद राइली मूर से कहा कि वे विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम (एफसीआरए) में प्रस्तावित संशोधनों को लेकर अफवाह फैलाना बंद करें। यह बयान तब आया जब मूर ने मंगलवार को दावा किया कि एफसीआरए में प्रस्तावित संशोधनों से भारत सरकार को चर्चों और धार्मिक चैरिटी को अपने नियंत्रण में लेने की इजाजत मिल जाएगी और यह ईसाइयों पर सीधा हमला होगा। विहिप के राष्ट्रीय प्रवक्ता विनोद बंसल ने मूर के दावों पर सवाल उठाया और उनसे यह बताने को कहा कि प्रस्तावित कानून की कौन सी धाराएं उनके आरोपों का समर्थन करती हैं।
उन्होंने आरोप लगाया कि इसके बजाय, ये संशोधन उन लोगों को रोकेंगे जो चैरिटी के नाम पर विदेशी फंड लेते हैं, लेकिन उनका इस्तेमाल गैर-कानूनी तरीके से धर्मांतरण, भारत-विरोधी गतिविधियों, डीप स्टेट और हमारे देश को अस्थिर करने वाली राजनीतिक गतिविधियों के लिए करते हैं। बंसल ने मूर से कहा कि आपकी चिंता समझी जा सकती है। कृपया अफवाहें फैलाना बंद करें।
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