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तमंचा तानकर दी जान से मारने की धमकी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, हापुड़
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हापुड़ देहात थाना क्षेत्र के एक गांव में एक युवक ने दूसरे युवक के साथ मारपीट की। वीडियो में वह जान से मारने की धमकी देकर फरार हुआ। पीड़ित ने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई है। आरोपी की गिरफ्तारी के लिए जांच जारी है।

तमंचा तानकर दी जान से मारने की धमकी

हापुड़ देहात थाना क्षेत्र के एक गांव का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। जिसमें एक युवक गांव के ही एक युवक के साथ मारपीट कर अंटी से तमंचा निकाल रहा है। आसपास के लोगों के आने पर आरोपी पीड़ित को जान से मारने की धमकी देकर फरार हो गया। पुलिस ने पीड़ित की तहरीर पर आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। हालांकि हिंदुस्तान वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। सोशल मीडिया पर एक वायरल वीडियो हो रहा है। जिसमें एक युवक गांव के ही युवक के साथ मारपीट कर रहा है। इसी बीच वह अंटी से तमंचा निकाल लेता है। लोगों को आता देख आरोपी फरार हो गया। इस मामले में पीड़ित ग्राम सलाई निवासी अब्दुल कादिर ने मुकदमा दर्ज कराते हुए बताया कि 29 जुलाई को लेकर नाई की दुकान पर बाल कटरा रहा था, तभी उसके मोबाइल पर गांव निवासी खालिद की काॅल आई जिसमें आरोपी ने उसे जान से मारने की धमकी दी। कुछ देर बाद आरोपी खालिद स्कूटी पर सवार होकर उसके पास पहुंच गया और पीड़ित के साथ गाली गलौज कर मारपीट कर दी। आरोपी ने अपनी अंटी से अवैध असलाह निकाल कर जान से मारने की नियत से उसॉपर तान दिया और जान से मारने की धमकी दी。

घटना का विवरण

शोर मचाने पर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे तो आरोपी धमकी देते हुए फरार हो गया। पीड़ित ने बताया कि इस घटना से संबंधित काॅल रिकार्डिंग और वीडियो उसके पास है。

पुलिस की कार्रवाई

थाना हापुड़ देहात प्रभारी पारस मलिक ने बताया कि सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो का संज्ञान तुरंत लिया गया। पीड़ित की तहरीर पर आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। आरोपी की तलाश की जा रही है, जल्द ही उसे गिरफ्तार कर लिया जाएगा। आरोपी के पास तमंचा था या पिस्टल थी इसकी भी जांच की जा रही है।

प्रतिवार्ताएं

वीडियो में क्या दिखाया गया है?
वीडियो में एक युवक दूसरे युवक के साथ मारपीट कर रहा है और अंटी से तमंचा निकालता है।
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