महोबा में क्लास रूम में टीवी पर फिल्मी गीत चला थिरके छात्र
पनवाड़ी(महोबा), संवाददाता। क्लास रूम में टीवी पर फिल्मी गीत चलाकर छात्रों के थिरकने का
पनवाड़ी(महोबा), संवाददाता। क्लास रूम में टीवी पर फिल्मी गीत चलाकर छात्रों के थिरकने का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। 37 सेकेंड के इस वीडियो में स्मार्ट टीवी पर फिल्मी गीत चलते दिख रहे हैं। वहीं एक छात्र सिर में गमछा बांधकर शिक्षक की कुर्सी पर बैठा है, जबकि अन्य छात्र मौज मस्ती कर रहे हैं। हालांकि आपका अपना अखबार हिन्दुस्तान वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। मामले में जिला विद्यालय निरीक्षक ने विद्यालय के प्रधानाचार्य सहित सभी अध्यापकों के वेतन रोक दिए हैं।वायरल वीडियो कनकुआं गांव स्थित पंडित दीनदयाल उपाध्याय राजकीय मॉडल इंटर कॉलेज का बताया जा रहा है।
वायरल वीडियो में हरियाणवी गीत ‘विलन रहन दे गोली चला’ पर छात्र जमकर थिरककर हुड़दंग करते हुए नजर आ रहे हैं। लोगों का कहना है कि रील बनाने के लिए छात्र विद्यालय की मर्यादा को भी तार-तार करने से बाज नहीं आ रहे हैं। जिला विद्यालय निरीक्षक प्रेमचंद्र यादव का कहना है कि मामले की जांच कराई जाएगी। जांच के आधार पर कार्रवाई होगी। मामले को गंभीरता से लेते हुए विद्यालय के समस्त स्टाफ का तत्काल प्रभाव से वेतन रोक दिया गया है। जांच के लिए समिति गठित की गई है। जांच रिपोर्ट आने के बाद कार्रवाई होगी।
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