रेलवे ट्रैक पर रील बनाने का वीडियो वायरल
उरई के झांसी कानपुर रेलमार्ग पर रीलबाजी का सिलसिला जारी है। सोशल मीडिया पर एक युवती द्वारा रेलवे ट्रैक पर रील बनाने का वीडियो वायरल हुआ है। रेलवे सुरक्षा बल ने मामले की पुष्टि नहीं की है, लेकिन लोगों को जागरूक करने के लिए अभियान चलाया जा रहा है।
उरई। रोक के बाद भी झांसी कानपुर रेलमार्ग पर रीलबाजी का सिलसिला है। सोमवार को कालपी के यमुना रेलवे ट्रैक पर रील बनाने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। वीडियो में एक युवती के साथ उसकी सहेली व युवक नजर आ रहा था। हालांकि आपका अपना अखबार हिन्दुस्तान वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। इस संबंध में आरपीएफ इंस्पेक्टर रामबाबू शुक्ला का कहना है कि मामला संज्ञान में नहीं है। पता किया जा रहा है।अभियान के माध्यम से लोगों को जागरूक किया जा रहा है कि वह रेलवे ट्रैक पर कतई वीडियो व फोटोबाजी न करें।
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