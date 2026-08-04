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मामा गैंग के सदस्यों ने कार से खींचकर युवक को बेरहमी से पीटा, वीडियो वायरल

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, शामली
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कैराना में 'मामा गैंग' से जुड़े युवकों का एक दुर्व्यवहार करने वाला वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। इसमें युवा एक कार सवार पर हमला कर उसे बेरहमी से पीट रहे हैं। पुलिस ने इस मामले में रिपोर्ट दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और आरोपी युवकों की गिरफ्तारी के लिए दबिशें दी जा रही हैं।

मामा गैंग के सदस्यों ने कार से खींचकर युवक को बेरहमी से पीटा, वीडियो वायरल

कैराना। सोशल मीडिया पर सक्रिय 'मामा गैंग' से जुड़े युवकों की दबंगई का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद हड़कंप मचा गया। मामले में पुलिस ने आरोपियों के विरुद्ध जानलेवा हमले की धारा में रिपोर्ट दर्ज कर ली है। रविवार देर शाम सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुई। वायरल वीडियो में कुछ युवक एक कार सवार युवक को जबरन गाड़ी से नीचे खींचकर उसकी बेरहमी से पिटाई करते नजर आ रहे हैं। युवक को अर्धनग्न कर ईंट से भी हमला किया गया। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल होने के बाद लोगों में आक्रोश है।

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आरोप है कि गैंग से जुड़े युवक सोशल मीडिया पर 'मामा गैंग' के नाम से अकाउंट बनाकर अपनी दबंगई का प्रदर्शन करते हैं। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने मामले का संज्ञान लेते हुए जांच शुरू कर दी है। इसके बाद पुलिस ने रात में ही पीड़ित के भाई की तहरीर पर रिपोर्ट दर्ज करके आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए ताबड़तोड़ दबिश शुरू कर दी। मामले में तीतरवाडा निवासी मुनव्वर उर्फ़ मन्नू ने कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज कराई कि 19 जुलाई की रात करीब 9 बजे कुछ युवकों ने उसके छोटे भाई वसीम उर्फ तोलू को कैराना बुलाया था। इस दौरान सोहेब, फरमान, अफरीदी, रिहान, हुसैन और आसिफ तथा अज्ञात युवकों ने उसके भाई के ऊपर लाठी डंडों, बेल्टो और ईंटों से हमला कर दिया। हम लोगों ने उसके भाई को जान से करने का प्रयास किया। अन्य लोगों के आ जाने पर आरोपी जान से मारने की धमकी देते हुए भाग गए। कोतवाली प्रभारी सतीश कुमार ने बताया कि हमलावरों की गिरफ्तारी के लिए ताबड़तोड़ दबिश दी जा रही है।

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