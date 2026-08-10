जिला पंचायत सदस्य ने प्रधानमंत्री पर की टिप्पणी, वीडियो वायरल
दिल्ली के प्रदर्शन के दौरान का वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ वायरल अकराबाद,
अकराबाद, संवाददाता। दिल्ली के जंतर-मंतर पर हुए सीजेपी के प्रदर्शन के दौरान अकराबाद क्षेत्र के जिला पंचायत सदस्य संजय दिवाकर ने प्रधानमंत्री को लेकर अशोभनीय टिप्पणी की थी। इसका वीडियो रविवार को सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। पुलिस इसकी जांच कर रही है। वीडियो में अकराबाद क्षेत्र के जिला पंचायत सदस्य संजय दिवाकर, वार्ड संख्या 39 और जिला पंचायत सदस्य विजेंद्र यादव, वार्ड संख्या 40 नजर आ रहे हैं। संजय ने प्रधानमंत्री को लेकर अशोभनीय टिप्पणी की है। उस समय का वीडियो अब वायरल हो रहा है। इसी बीच अकराबाद थाने में नए थाना प्रभारी इंस्पेक्टर पंकज कुमार मिश्रा के कार्यभार संभालने के दौरान एक फोटो भी चर्चाओं में है।
इसमें जिला पंचायत सदस्य संजय दिवाकर इंस्पेक्टर को मिठाई खिलाकर उनका स्वागत करते हुए नजर आ रहे हैं। पुराने प्रदर्शन के वीडियो और थाना प्रभारी के स्वागत के फोटो को जोड़कर सोशल मीडिया पर तरह-तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। इस संबंध में संजय दिवाकर का कहना है कि वायरल वीडियो की जानकारी नहीं है। हालांकि मैं जंतर मंतर पर उस समय गया था। उस दौरान मीडियाकर्मियों के सवालों के जवाब देने के दौरान ये बात कही थी।
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