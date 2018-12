जब भांगड़ा की धुन पर भारतीय जवानों के साथ नाचे चीनी सैनिक, देखें VIDEO

भारत और चीन के सैनिकों ने चीन के शहर चेंगदू में ‘हैंड-इन-हैंड’ सैन्याभ्यास जारी रखा। यह युद्धाभ्यास पिछले साल डोकाला गतिरोध के बाद सेनाओं द्वारा संबंधों में सुधार पर केंद्रित प्रयासों का हिस्सा है। इस युद्धाभ्यास का एक वीडियो सामने आया है जिसमें भारतीय सैनिक चीनी सैनिकों को भांगड़ा के धुन पर नचाते नजर आ रहे हैं।

यह युद्धाभ्यास एक वर्ष के अंतराल पर हो रहा है क्योंकि पिछले साल दोनों देशों की सेनाएं सिक्किम के डोकाला में गतिरोध की वजह से 73 दिनों तक आमने-सामने थीं। यह अभ्यास 23 दिसंबर को संपन्न होगा। कर्नल पुनीत तोमर के नेतृत्व में भारतीय सैन्य दस्ता सोमवार को चेंगदू शहर पहुंचा था। चीन ने तिब्बती सैन्य कमान से इस युद्धाभ्यास के लिए अपने जवानों को तैनात किया है।

Ex #HandInHand2018. 'Bole So Nihal Sat Sri Akal'. Troops of #IndianArmy & #ChineseArmy sharing lighter moments after practicing gruesome Battle Obstacle Course. #Synergy #Interoperability #UnitedNations @SpokespersonMoD @PIB_India pic.twitter.com/A3saAO4T8P