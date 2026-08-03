गोशाला की बदहाली पर जिम्मेदार खामोश
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बदायूं। विकास खंड आसफपुर के गांव सीकरी स्थित अस्थायी गोशाला की बदहाल व्यवस्थाओं का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद जिम्मेदारों के होश उड़ गए हैं। वायरल वीडियो में कई गोवंश बीमार और मरणासन्न अवस्था में पड़े दिखाई दे रहे हैं। हालांकि इस वायरल वीडियो का हिंदुस्तान अखबार पुष्टि नहीं करता है।रविवार को वायरल वीडियो में दावा किया जा रहा है कि सीकरी गांव की गोशाला में गोवंशीयों की हालत खराब है। वीडियो में देखा जा सकता है कि कई गोवंशीय मृत अवस्था में तो कई बीमार दिख रहे हैं। मामला सामने आने के बाद गोशाला के संचालन और व्यवस्थाओं को लेकर सवाल उठने लगे हैं।
जानकारी मिलने पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के दुष्यंत मिश्रा और भगवान सिंह गोशाला पहुंचे और उन्होंने वहां की स्थिति को देखते हुए आक्रोश जताया।
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