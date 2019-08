VIDEO : बच्चे ने एंबुलेंस को दिखाया रास्ता, बहादुरी की हो रही चारों ओर चर्चा

बाढ़ प्रभावित कर्नाटक में एक 12 वर्षीय बच्चे की बहादुरी की चर्चा हो रही है। इस बच्चे ने अपनी जान जोखिम में डालकर बाढ़ में फंसी एक एंबुलेंस को रास्ता दिखाया। उसकी बाहादुरी का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है।

12 वर्षीय वेंकटेश ने एंबुलेंस को पुल पर से सुरक्षित निकालने में अपनी जान की परावह नहीं की। बाढ़ का पानी आधा किलोमीटर लंबे पुल के कई फीट ऊपर से बह रहा था और एंबुलेंस बीच में फंस गई थी। इस दौरान ड्राइवर के मदद मांगने पर बच्चे ने गले तक पानी होने के बावजूद उसे रास्ता दिखाया। वह कई बार पुल से गिरते-गिरते बचा।

12-year old brave boy from Raichur in Karnataka, Venkatesh helped an ambulance driver cross a bridge submerged in water by guiding him to the safe main road. #KarnatakaFloods pic.twitter.com/nlZvdlmZGl