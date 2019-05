Viral Video: लोगों ने भालू को पत्थर मार-मारकर ऊंची पहाड़ी से नदी में गिराया

जम्मू कश्मीर के कारगिल जिले में लोगों के पथराव के कारण एक ऊंची पहाड़ी से नदी में गिरकर अपनी जान बचाने की जद्दोजेहद में लगे एक भूरे भालू का हैरान करने वाला वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। प्रशासन ने उसका पता लगाने एवं बचाने के लिए अभियान शुरू किया है।

कश्मीर के पूर्व पर्यटन निदेशक महमूद शाह ने आठ सेंकेंड का यह वीडियो ट्विटर पर साझा किया है। उसमें कारगिल जिले के द्रास में कुछ लोग इस भालू पर पथराव करते नजर आ रहे हैं।

Heartbreaking & inhuman. Why invade their habitat in the first place? https://t.co/gJQvh3QzUp