Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

मुख्यमंत्री की फोटो से छेड़छाड़ कर पोस्ट करने वाले पर मुकदमा दर्ज

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बरेली
Follow us on Google News
share

मुख्यमंत्री की फोटो से छेड़छाड़ कर पोस्ट करने वाले पर मुकदमा दर्ज नवाबगंज।

मुख्यमंत्री की फोटो से छेड़छाड़ कर पोस्ट करने वाले पर मुकदमा दर्ज

नवाबगंज। सोशल मीडिया पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तस्वीर से छेड़छाड़ कर आपत्तिजनक पोस्ट वायरल करने में विश्व हिंदू महासंघ के पदाधिकारियों ने थाना नवाबगंज में केस दर्ज कराया गया है।विश्व हिंदू महासंघ के जिलाध्यक्ष देवेश पटेल और तहसील अध्यक्ष फरीदपुर पुष्पाल गंगवार ने पुलिस को दी तहरीर में आरोप लगाया कि फेसबुक पर आकाश बाबू नाम के अकाउंट से मुख्यमंत्री की तस्वीर को एडिट कर भड़काऊ तरीके से प्रसारित किया गया। उनका कहना है कि जानकारी जुटाने पर पोस्ट वायरल करने वाला जिगनिया भगवंतपुर गांव का निवासी बताया गया। पुलिस ने आरोपी पर मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Bareily News Yogi Adityanath Crime News अन्य..
Hindi News , इंडिया न्यूज़ , आज का मौसम , विधानसभा चुनाव और Sawan 2026 से जुड़ी ताज़ा खबरों व पल-पल के अपडेट के लिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े रहें। UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Vidhan Sabha Candisates से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरें और जानकारी यहां पढ़ें। सभी बड़ी खबरें सबसे पहले पाने के लिए लाइव हिन्दुस्तान ऐप अभी डाउनलोड करें।