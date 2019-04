बिना गेंद के कैच आउट हो गया ये बैट्समैन, देखें ये वायरल VIDEO

सोशल मीडिया (Social Media) पर रोजाना कोई न कोई वीडियो वायरल (Viral Video) होता रहता है। अब चूंकि क्रिकेट का सीजन चल रहा है तो ऐसे में सोशल मीडिया पर कई क्रिकेट वाले वीडियोज भी वायरल हो रहे हैं। इन वीडियोज को यूजर्स खासा पसंद भी कर रहे हैं।

हाल ही में वायरल हुआ एक वीडियो ऐसा है जिसमें एक बैट्समैन बिना गेंद के ही आउट हो गया। दरअसल, इस वीडियो में कुछ बच्चे क्रिकेट मैच खेलते हुए दिखाई दे रहे हैं। एक बच्चा गेंद फेंकने के बजाए खुद दौड़ता हुआ बल्लेबाज की तरफ आता है।

IPL fever is in full swing. No ball, khatarnak improvisation and funny. 😂😂 pic.twitter.com/MWC7Ps2cy0