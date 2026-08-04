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डीजे मुकाबले के दौरान युवक ने लहराई रिवाल्वर, वीडियो वायरल

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, सिद्धार्थ
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इटवा थाना क्षेत्र के बेनीनगर में एक वायरल वीडियो में एक युवक डीजे पर खड़ा होकर हाथ में रिवाल्वर लहरा रहा है। यह घटना कांवड़ यात्रा के दौरान हुई, जब दो डीजे कंपनियों के बीच मुकाबला शुरू हुआ। क्षेत्रीय लोगों का कहना है कि युवक को प्रशासन का कोई डर नहीं था। पुलिस वीडियो की जांच कर रही है।

डीजे मुकाबले के दौरान युवक ने लहराई रिवाल्वर, वीडियो वायरल

भनवापुर। इटवा थाना क्षेत्र के बेनीनगर का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में एक युवक डीजे पर कुछ युवकों के कंधे पर चढ़कर हाथ में रिवाल्वर लहराते हुए साफ दिखाई दे रहा है। वीडियो में तेज आवाज में डीजे बज रहा है और बड़ी संख्या में लोग नाचते नजर आ रहे हैं। हालांकि हिन्दुस्तान अखबार वायरल वीडियो की सत्यता की पुष्टि नहीं करता है। क्षेत्रीय लोगों के अनुसार, कांवड़ यात्रा के दौरान जब डीजे बेनीनगर के पास पहुंचा तो वहां दो डीजे कंपनियां आमने-सामने आ गईं और दोनों के बीच मुकाबला शुरू हो गया।

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इस दौरान एक युवक कुछ युवकों के कंधे पर चढ़कर खुलेआम रिवाल्वर लहराता दिखाई दिया। बताया जा रहा है कि युवक को प्रशासन या पुलिस का कोई खौफ नहीं दिख रहा था।घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद क्षेत्र में चर्चा का विषय बना हुआ है। थानाध्यक्ष इटवा संजय मिश्र ने बताया कि मामला अभी संज्ञान में नहीं है। वायरल वीडियो की जांच कराई जा रही है। जांच में तथ्य सही पाए जाने पर संबंधित युवक के खिलाफ आवश्यक विधिक कार्रवाई की जाएगी।

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