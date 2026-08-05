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मुकदमे में फंसाने की धमकी दे रहा दरोगा, ऑडियो वायरल

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, रामपुर
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मिलक में एक वायरल ऑडियो ने पुलिस की छवि धूमिल की है। लाइन हाजिर दरोगा पर आरोप है कि उसने जाति सूचक शब्दों से अपमानित करते हुए भैसोड़ी निवासी अजय कुमार को धमकी दी। अजय ने एससी-एसटी आयोग में शिकायत की है, जिसमें दरोगा ने गाली-गलौज की और उन्हें मुकदमे में फंसाने की कोशिश की।

मुकदमे में फंसाने की धमकी दे रहा दरोगा, ऑडियो वायरल

मिलक। अब एक और वायरल ऑडियो ने खाकी को दागदार किया है। इस बार लाइन हाजिर दरोगा पर आरोप है कि वह जाति सूचक शब्दों से अपमानित करते हुए मुकदमे में फंसाने की धमकी दे रहा है। क्षेत्र के भैसोड़ी निवासी अजय कुमार ने पिछले दिनों लाइन हाजिर हुए उपनिरीक्षक की शिकायत एससी-एसटी आयोग में की है। जिसमें कहा है कि सोमवार को उन्हें पूर्व में हल्का में तैनात रहे दरोगा ने उन्हें कॉल किया। आरोप है कि कॉल रिसीव करते ही दरोगा ने अभद्र भाषा का प्रयोग करते हुए गाली-गलौज दीं और जाति सूचक शब्दों से अपमानित किया। लिखा है कि जिस व्यक्ति के साथ लगभग दो हजार के लेन-देन का मामूली विवाद था।

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उसका आपसी समझौता एवं निस्तारण दो अगस्त को ही हो चुका था। बावजूद इसके उपनिरीक्षक ने उन्हें फोन कर धमकाया और मुकदमें में फंसाने को कहा। उसने जांचकर कार्रवाई की मांग की है।

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