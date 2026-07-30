कांवरिया की हत्या के विरोध में जनकपुरधाम में बेमियादी कर्फ्यू

जनकपुरधाम। कांवरिया जत्थे पर रविवार रात हुए पथराव और उसके बाद भड़की हिंसा के विरोध में मधेश प्रदेश में गुरुवार को उग्र प्रदर्शन हुआ। इस हिंसा में 24 वर्षीय कांवरिया जय प्रकाश मेहता की गोली लगने से मौत हो गई थी, जबकि एक दर्जन से अधिक कांवरिया घायल हुए थे। घटना के विरोध में जनकपुरधाम में हिंदू सम्राट सेना, नेपाल हिंदू स्वयंसेवक संघ, विश्व हिंदू परिषद, साधु-संतों और बड़ी संख्या में लोगों ने प्रदर्शन किया। हालात बिगड़ने पर धनुषा जिला प्रशासन ने दोपहर तीन बजे से जनकपुरधाम उपमहानगरपालिका क्षेत्र में अनिश्चितकालीन कर्फ्यू लागू कर दिया। स्थिति पर नियंत्रण के लिए शहर में नेपाली सेना फ्लैग मार्च कर रही है।

जनकपुरधाम के जानकी चौक, राम चौक, जनक चौक, रामानंद चौक, मिल्स एरिया और पिड़ारी चौक समेत विभिन्न इलाकों में आक्रोशित युवाओं ने सड़क पर टायर जलाकर प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने प्रधानमंत्री बालेन्द्र साह और गृहमंत्री का पुतला दहन किया। इस दौरान 'नेपाल को हिंदू राष्ट्र घोषित करो', 'मुस्लिम आयोग भंग करो' तथा 'रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठियों को नेपाल से बाहर करो' जैसे नारे लगाए गए। प्रदर्शनकारियों को तितर-बितर करने के लिए सुरक्षा बलों ने कई स्थानों पर बल प्रयोग किया और दर्जनों राउंड आंसू गैस के गोले दागे।कर्फ्यू लागू होने के बावजूद कई इलाकों में प्रदर्शन जारी रहा। जनकपुरधाम के दशरथ नगर में समुदाय विशेष के लोगों द्वारा किए गए कथित हमले में तीन लोग घायल हो गए, जिनमें एक की हालत गंभीर बताई जा रही है। सभी घायलों का इलाज प्रादेशिक अस्पताल में चल रहा है। यातायात पूरी तरह ठप: सोमवार से बंद पूर्व-पश्चिम राजमार्ग संग गुरुवार से जनकपुरधाम-जटही, भिट्ठामोड़ और सम्सी सहित सीमावर्ती क्षेत्रों के लिए बसों का परिचालन भी बंद हो गया। लहान, गोलबाजार, वीरगंज, इनरवा, विराटनगर और चंद्रनिगाहपुर सहित मधेश के प्रमुख शहरों में तनाव और विरोध-प्रदर्शन जारी है।