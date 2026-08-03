लाठी-डंडे से पीटकर बुजुर्ग को किया जख्मी
सरायकेला के पदमपुर गांव में घर की मरम्मत को लेकर विवाद बड़ा हिंसक रूप ले लिया। 69 वर्षीय जगदीश प्रसाद केसरी को उनके पड़ोसी संदीप ने लाठी-डंडे से गंभीर रूप से घायल कर दिया। घातक चोटों के चलते उन्हें सरायकेला से जमशेदपुर के एमजीएम अस्पताल रेफर किया गया। पुलिस ने दो दिन बाद मामला दर्ज किया।
सरायकेला। खरसावां थाना क्षेत्र के पदमपुर गांव में घर की मरम्मत को लेकर हुआ विवाद हिंसक झड़प में बदल गया। यहां एक पड़ोसी युवक ने 69 वर्षीय बुजुर्ग पर लाठी-डंडे से जानलेवा हमला कर उन्हें गंभीर रूप से घायल कर दिया। घायल बुजुर्ग को इलाज के लिए सरायकेला सदर अस्पताल से जमशेदपुर के एमजीएम अस्पताल रेफर किया गया। इस मामले में पुलिस ने घटना के दो दिन बाद रविवार को प्राथमिकी दर्ज की है। प्राप्त जानकारी के अनुसार, पदमपुर निवासी जगदीश प्रसाद केसरी (69 वर्ष) के मकान की मरम्मत का काम चल रहा था। इसी दौरान उनके पड़ोसी संदीप कुमार केसरी ने वहां पहुंच कर काम रोकने के लिए कहा।
जब जगदीश प्रसाद ने काम रोकने से मना किया तो आरोपी संदीप गुस्से में आ गया और उसने लाठी-डंडे से बुजुर्ग पर ताबड़ तोड़ हमला कर दिया। इस हमले में बुजुर्ग जगदीश के सिर और शरीर के कई हिस्सों में गंभीर चोटें आई हैं।घटना की सूचना मिलते ही परिजन तुरंत मौके पर पहुंचे और लहूलुहान हालत में बुजुर्ग को इलाज के लिए सरायकेला सदर अस्पताल ले गए। वहां दो दिनों तक इलाज चलने के बाद भी उनकी स्थिति में सुधार नहीं हुआ। डॉक्टरों ने उनकी गंभीर हालत को देखते हुए सीटी स्कैन और एमआरआई जांच की सलाह दी। और बेहतर इलाज के लिए उन्हें एमजीएम अस्पताल रेफर कर दिया। बताया जा रहा है कि यह घटना बीती 31 जुलाई की है। चर्चा है कि पुलिस आपसी विवाद का मामला समझ कर और दोनों पक्षों में सुलह की उम्मीद में दो दिनों तक मामला दर्ज करने से बचती रही। हालांकि, बुजुर्ग की बिगड़ती स्थिति और परिजनों के दबाव के बाद आखिरकार खरसावां थाना पुलिस ने रविवार को मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है।
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