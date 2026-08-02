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धान रोपाई का विरोध करने पर एक ही परिवार के तीन को पीटा

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, गोपालगंज
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उचकागांव के बालाहाता गांव में धान की रोपाई को लेकर किसान राजकुमार राम को मना करने पर कुछ लोगों ने उनकी बुरी तरह पिटाई की। बीच-बचाव करते समय उनके भाई और मां के साथ भी मारपीट की गई। आरोपियों ने मोबाइल और मंगलसूत्र छीन लिया। मामले में नौ लोगों पर प्राथमिकी दर्ज की गई है।

धान रोपाई का विरोध करने पर एक ही परिवार के तीन को पीटा

उचकागांव,एक संवाददाता। स्थानीय थाने के बालाहाता गांव के किसान का भगवान टोला में स्थित खेत में धान की रोपाई करने जाने से मना करने पर कुछ लोगों ने कामगार राजकुमार राम की जमकर पिटाई की गई। बीच-बचाव में आए उनके भाई शिवकुमार राम और मां की भी जमकर पिटाई की गई। इस दौरान आरोपितों ने उनके भाई का अस्सी हजार रुपये कीमत की मोबाइल और मां के गले में पहने मंगलसूत्र को छीन लिया गया। घटना 28 जुलाई की है। मामले में जख्मी कामगार राजकुमार राम के आवेदन पर गांव के राकेश राम, उनके भाई हरकेश राम, अभिषेक राम, इंदल राम, इंद्रदेव राम, नेहा कुमारी सहित नौ लोगों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज की गयी है।

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