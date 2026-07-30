चप्पल और बनियान के विवाद में दो पक्षों में पथराव, चार घायल
चप्पल और बनियान के विवाद में दो पक्षों में पथराव, चार घायल चप्पल और बनियान के विवाद में दो पक्षों में पथराव, चार घायल चप्पल और बनियान के विवाद में दो
इस्लामनगर, संवाददाता। कस्बे में चप्पल और बनियान को लेकर शुरू हुआ विवाद मंगलवार देर रात हिंसक झड़प में बदल गया। दो पक्षों के बीच मारपीट और पथराव में चार लोग घायल हो गए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायलों को अस्पताल भिजवाया। एक पक्ष की तहरीर पर पुलिस ने नामजद व अज्ञात आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। घटना इस्लामनगर थाना क्षेत्र के मोहल्ला मनिहार की है। पुलिस ने बताया कि मोहल्ला के रहने वाले सारिक कुछ दिन पहले दिल्ली में काम की तलाश में पड़ोसी समीर के पास गया था। वहां काम न मिलने पर वह वापस लौट आया, जबकि उसकी चप्पल और बनियान समीर के पास रह गई थी।
समीर के घर लौटने पर इसी बात को लेकर दोनों पक्षों में विवाद हो गया था। मारपीट के बाद पुलिस ने पहले दोनों पक्षों के पांच लोगों का शांतिभंग में चालान किया था। मंगलवार देर रात समीर घर के बाहर बिजली की लाइट ठीक कर रहा था, तभी दूसरे पक्ष के लोग वहां पहुंच गए और विवाद फिर भड़क उठा।आरोप है कि दोनों पक्षों के बीच मारपीट के साथ ईंट-पत्थर भी चले, जिससे समीर, उसकी मां शाहजहां, भाई जफर और बहन साइना घायल हो गए। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और सभी घायलों को सीएचसी रुदायन भेजा। वहां से शाहजहां समेत चार लोगों को जिला अस्पताल रेफर किया गया, जबकि प्राथमिक इलाज के बाद अन्य घायलों को घर भेज दिया गया। इस मामले में जमील की तहरीर पर पुलिस ने मुस्लिम, भूरे, रेशमा, शहनवाज समेत कुछ अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। सीओ बिल्सी आलोक सिद्धू ने बताया कि मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच की जा रही है और साक्ष्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।
इस खबर पर आपकी क्या राय है?
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें