चप्पल और बनियान के विवाद में दो पक्षों में पथराव, चार घायल

इस्लामनगर, संवाददाता। कस्बे में चप्पल और बनियान को लेकर शुरू हुआ विवाद मंगलवार देर रात हिंसक झड़प में बदल गया। दो पक्षों के बीच मारपीट और पथराव में चार लोग घायल हो गए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायलों को अस्पताल भिजवाया। एक पक्ष की तहरीर पर पुलिस ने नामजद व अज्ञात आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। घटना इस्लामनगर थाना क्षेत्र के मोहल्ला मनिहार की है। पुलिस ने बताया कि मोहल्ला के रहने वाले सारिक कुछ दिन पहले दिल्ली में काम की तलाश में पड़ोसी समीर के पास गया था। वहां काम न मिलने पर वह वापस लौट आया, जबकि उसकी चप्पल और बनियान समीर के पास रह गई थी।

समीर के घर लौटने पर इसी बात को लेकर दोनों पक्षों में विवाद हो गया था। मारपीट के बाद पुलिस ने पहले दोनों पक्षों के पांच लोगों का शांतिभंग में चालान किया था। मंगलवार देर रात समीर घर के बाहर बिजली की लाइट ठीक कर रहा था, तभी दूसरे पक्ष के लोग वहां पहुंच गए और विवाद फिर भड़क उठा।आरोप है कि दोनों पक्षों के बीच मारपीट के साथ ईंट-पत्थर भी चले, जिससे समीर, उसकी मां शाहजहां, भाई जफर और बहन साइना घायल हो गए। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और सभी घायलों को सीएचसी रुदायन भेजा। वहां से शाहजहां समेत चार लोगों को जिला अस्पताल रेफर किया गया, जबकि प्राथमिक इलाज के बाद अन्य घायलों को घर भेज दिया गया। इस मामले में जमील की तहरीर पर पुलिस ने मुस्लिम, भूरे, रेशमा, शहनवाज समेत कुछ अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। सीओ बिल्सी आलोक सिद्धू ने बताया कि मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच की जा रही है और साक्ष्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।