Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

गांव नहल में रास्ते को लेकर पथराव,12 घायल

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, अलीगढ़
Follow us on Google News
share

अतरौली के गांव नहल में पुरानी रंजिश के चलते दो पक्षों में हिंसक संघर्ष हुआ। लाठी-डंडे और पथराव में 12 लोग घायल हो गए, जिनमें से 6 की हालत गंभीर है। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 16 संदिग्धों को हिरासत में लिया और घायलों को उपचार हेतु सीएचसी भिजवाया।

गांव नहल में रास्ते को लेकर पथराव,12 घायल

अतरौली, संवाददाता। कोतवाली क्षेत्र के गांव नहल में बुधवार देर शाम पुरानी रंजिश के चलते दो पक्षों में हिंसक संघर्ष हो गया। दोनों ओर से जमकर लाठी-डंडे चले और पथराव हुआ, जिससे पूरे गांव में चीख-पुकार मच गई। इस पथराव और मारपीट में महिलाओं समेत कुल 12 लोग लहूलुहान हो गए, जबकि 6 लोगों की हालत गंभीर बनी हुई है। घटना की सूचना मिलते ही कोतवाली पुलिस भारी बल के साथ मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रित किया। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए दोनों पक्षों से 8-8 (कुल 16) संदिग्धों को हिरासत में ले लिया है। पुलिस ने करीब 15 लोगों को तुरंत अतरौली सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सीएचसी) भिजवाया।

सीएचसी के चिकित्सक खालिद ने बताया कि 12 लोगों के शरीर पर खुली चोटें आई हैं, जिनका इलाज किया जा रहा है। गंभीर रूप से घायल छह लोगों की स्थिति पर नजर रखी जा रही है।कोतवाली प्रभारी राजीव कुमार के मुताबिक, फिलहाल घायलों का उपचार कराना पहली प्राथमिकता है। अभी तक किसी भी पक्ष की ओर से पुलिस को लिखित तहरीर नहीं दी गई है। तहरीर मिलते ही संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। गांव में शांति व्यवस्था के लिए पुलिस बल तैनात है। घटना में पप्पू और मंगल अभिषेक पुत्र मोहन सिंह, महेश पुत्र पप्पू सिंह पप्पू सिंह पुत्र नन्नू सिंह, मौनू पुत्र सोमवीर, कुवरपाल पुत्र पप्पू सिंह, कालू पुत्र पप्पू सिंह, गुंजन पत्नी देवेन्द्र सिंह, दुष्यंत पुत्र राम कृष्ण, श्यैराज, आदि हैं।गांव नहल में 27 जुलाई को एक ग्रामीण के यहां पर धार्मिक आयोजन हो रहा था तभी बुग्गी लेकर आये एक ग्रामीण से विवाद हो गया। इसी रंजिश में 29 जुलाई को फिर से दोनों पक्षों के बीच विवाद हुआ और लाठी डंडे चले जिसमें कई लोग घायल हुए हैं घायलों को अतरौली पुलिस ने अतरौली सीएचसी भिजवा दिया है जहां उनका उपचार चल रहा है। -अनिवेश कुमार, सीओ

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Aligarh News Aligarh Latest News
Hindi News , इंडिया न्यूज़ , आज का मौसम , विधानसभा चुनाव और Sawan 2026 से जुड़ी ताज़ा खबरों व पल-पल के अपडेट के लिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े रहें। UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Vidhan Sabha Candisates से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरें और जानकारी यहां पढ़ें। सभी बड़ी खबरें सबसे पहले पाने के लिए लाइव हिन्दुस्तान ऐप अभी डाउनलोड करें।