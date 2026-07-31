गांव नहल में रास्ते को लेकर पथराव,12 घायल

अतरौली, संवाददाता। कोतवाली क्षेत्र के गांव नहल में बुधवार देर शाम पुरानी रंजिश के चलते दो पक्षों में हिंसक संघर्ष हो गया। दोनों ओर से जमकर लाठी-डंडे चले और पथराव हुआ, जिससे पूरे गांव में चीख-पुकार मच गई। इस पथराव और मारपीट में महिलाओं समेत कुल 12 लोग लहूलुहान हो गए, जबकि 6 लोगों की हालत गंभीर बनी हुई है। घटना की सूचना मिलते ही कोतवाली पुलिस भारी बल के साथ मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रित किया। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए दोनों पक्षों से 8-8 (कुल 16) संदिग्धों को हिरासत में ले लिया है। पुलिस ने करीब 15 लोगों को तुरंत अतरौली सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सीएचसी) भिजवाया।

सीएचसी के चिकित्सक खालिद ने बताया कि 12 लोगों के शरीर पर खुली चोटें आई हैं, जिनका इलाज किया जा रहा है। गंभीर रूप से घायल छह लोगों की स्थिति पर नजर रखी जा रही है।कोतवाली प्रभारी राजीव कुमार के मुताबिक, फिलहाल घायलों का उपचार कराना पहली प्राथमिकता है। अभी तक किसी भी पक्ष की ओर से पुलिस को लिखित तहरीर नहीं दी गई है। तहरीर मिलते ही संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। गांव में शांति व्यवस्था के लिए पुलिस बल तैनात है। घटना में पप्पू और मंगल अभिषेक पुत्र मोहन सिंह, महेश पुत्र पप्पू सिंह पप्पू सिंह पुत्र नन्नू सिंह, मौनू पुत्र सोमवीर, कुवरपाल पुत्र पप्पू सिंह, कालू पुत्र पप्पू सिंह, गुंजन पत्नी देवेन्द्र सिंह, दुष्यंत पुत्र राम कृष्ण, श्यैराज, आदि हैं।गांव नहल में 27 जुलाई को एक ग्रामीण के यहां पर धार्मिक आयोजन हो रहा था तभी बुग्गी लेकर आये एक ग्रामीण से विवाद हो गया। इसी रंजिश में 29 जुलाई को फिर से दोनों पक्षों के बीच विवाद हुआ और लाठी डंडे चले जिसमें कई लोग घायल हुए हैं घायलों को अतरौली पुलिस ने अतरौली सीएचसी भिजवा दिया है जहां उनका उपचार चल रहा है। -अनिवेश कुमार, सीओ