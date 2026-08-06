पैसे के विवाद में मारपीट, चार लोग घायल, पुलिस ने जांच शुरू की
अमेठी के रामनगर बाजार में बुधवार रात पैसे के लेनदेन को लेकर दो पक्षों के बीच झगड़ा हो गया। इस झगड़े में 11 वर्षीय शाहनवाज और 14 वर्षीय सहबान समेत चार लोग घायल हो गए। घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया। पुलिस जांच कर रही है और अभी तक कोई तहरीर नहीं मिली है।
अमेठी, संवाददाता । अमेठी में कोतवाली क्षेत्र के रामनगर बाजार में बुधवार रात करीब 9 बजे पैसे के लेनदेन को लेकर हुए विवाद में दो पक्षों के बीच जमकर मारपीट हो गई। घटना में 11 वर्षीय शाहनवाज और 14 वर्षीय सहबान सहित दोनों पक्षों के कुल चार लोग घायल हो गए। घायलों को सूचना पर पहुंची 112 पुलिस और 108 एम्बुलेंस की मदद से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र अमेठी पहुंचाया गया। जहां प्राथमिक उपचार के बाद गंभीर रूप से घायल लोगों को बेहतर इलाज के लिए हायर सेंटर रेफर कर दिया गया। कोतवाली प्रभारी श्रीराम पांडे ने बताया कि दोनों पक्ष सब्जी लगाने का कार्य करते हैं।
रात में उजाला करने के लिए जो लाइट लगाई जाती थी, उसे उपलब्ध कराने वाले व्यक्ति को पैसे देने के मुद्दे पर विवाद हो गया। देखते ही देखते कहासुनी मारपीट में बदल गई। उनके अनुसार, दोनों पक्षों से दो-दो लोग घायल हुए हैं।कोतवाली प्रभारी ने बताया कि घटना रात करीब 9 बजे की है। अभी तक किसी भी पक्ष की ओर से तहरीर प्राप्त नहीं हुई है। तहरीर मिलते ही मामले में मुकदमा दर्ज कर विधिक कार्रवाई की जाएगी। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है और क्षेत्र में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए निगरानी रखी जा रही है।
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