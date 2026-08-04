अररिया: देवानगंज में गोलीबारी में घायल तीसरे युवक ने भी दम तोड़ा

26 जुलाई की रात सुनसरी जिले के कप्तानगंज में दो पक्षों के बीच हिंसक झड़प के दौरान पुलिस फायरिंग से 22 वर्षीय रविन्द्र मेहता की इलाज के दौरान काठमांडू में मौत हुई। घायल हुए लोगों में से कई अस्पतालों में उपचाराधीन हैं। स्थानीय लोग न्याय और उचित मुआवजे की मांग कर रहे हैं।

जोगबनी, हिन्दुस्तान प्रतिनिधि। सुनसरी जिले के देवानगंज ग्रामीण नगरपालिका-3 के कप्तानगंज में 26 जुलाई की रात दो पक्षों के बीच हिंसक झड़प के दौरान पुलिस फायरिंग में घायल तीसरे की भी इलाज के दौरान काठमांडू में मौत को गयी। मृतक 22 वर्षीय रविन्द्र मेहता कप्तानगंज गांव का रहने वाला था। काठमांडू पुलिस के एसएसपी दिलीप घिमिरे के साथ-साथ देवानगंज गांवपालिका के अध्यक्ष बेचन मेहता ने भी मौत की पुष्टि की है। इससे पहले इससे पहले 26 जुलाई की ही देर रात देवानगंज-4 निवासी 25 वर्षीय ओम प्रकाश मेहता की मौत हुई थी। वहीं 30 जुलाई की दोपहर देवांगंज-3 निवासी 22 वर्षीय जयप्रकाश मेहता ने दम तोड़ दिया।

हिंसक झड़प का कारण यहां बता दें कि 26 जुलाई की देर रात कांवर यात्रा निकालने को लेकर दो पक्षों के बीच हिंसक झड़प के दौरान पुलिस फायरिंग हुई थी। इसमें 22 लोग घायल हुए हुए थे। इसमें नौ आम नागरिक तथा 13 सुरक्षाकर्मी शामिल थे। घायलों में आठ नेपाल पुलिस और पांच सशस्त्र पुलिस बल (एपीएफ) के जवान थे। अधिकांश घायलों को अलग-अलग अस्पतालों में अब भी इलाज चल रहा था। कई घायलों का अभी भी इलाज चल रहा है। बताया गया कि गोली लगने के कारण गंभीर रूप से घायल रविन्द्र मेहता का काठमांडू के महाराजगंज स्थित टिचिंग अस्पताल में इलाज चल रहा था। वह जिंदगी और मौत से लड़ रहा था। मंगलवार सुबह उसने जिंदगी की जंग हार गयी। उनकी मौत हो गयी।

स्थानीय निवासियों की स्थिति यहां बता दें कि भारत-नेपाल सीमा से सटे नेपाल के सुनसरी जिले के देवानगंज गाउंपालिका-3 स्थित कप्तानगंज में 26 जुलाई की देर रात कांवर यानी बोलबम यात्रा को लेकर दो पक्षों के बीच शुरू हुआ विवाद हिंसक झड़प में बदल गया। डीजे और यात्रा के स्वरूप को लेकर शुरू हुए विवाद ने देखते ही देखते उग्र रूप धारण कर लिया। दोनों पक्षों के बीच पथराव, तोड़फोड़ और आगजनी शुरू हो गई। हालात बेकाबू होने पर नेपाल पुलिस ने पहले अश्रुगैस के गोले छोड़े फिर हवाई फायरिंग की। इसके बाद भीड़ को नियंत्रित करने के लिए पुलिस को गोली चलानी पड़ी थी.

परिवारों से सहमति सात बिन्दुओं पर बनी है सहमति: युवकों की मौत की घटना के बाद पीड़ित परिवार और सरकार के बीच गृह मंत्री सुधन गुरुङ की उपस्थिति में सात बिंदुओं पर सहमति बनी। समझौता होने के बाद इससे पहले मृत हुए दो लोगों का अंतिम संस्कार कर दिया गया था। तीसरे मृतक के परिजन शव उठाने से इंकार कर रहे हैं। इधर, इलाज के दौरान रविन्द्र मेहता की मौत की खबर से कप्तानगंज एक बार फिर शोक में डूब गया है। घटना से प्रभावित क्षेत्र के स्थानीय लोगों में अब भी आक्रोश और दुख बना हुआ है।

स्थानीय लोगों की मांग स्थानीय निवासियों ने दोषियों के खिलाफ निष्पक्ष जांच, कानूनी कार्रवाई तथा पीड़ित परिवार को न्याय और उचित मुआवजा देने की मांग की है। स्थानीय लोगों ने सरकार से समझौते को पूरी तरह लागू करने की मांग की है। सच कहें तो इस घटना ने सुनसरी में सद्भाव और सामाजिक एकता पर गंभीर प्रभाव डाला है। अब स्थानीय लोग क्षेत्र में शांति, न्याय और आपसी सौहार्द बहाल करने की अपील कर रहे हैं।