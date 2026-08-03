उधार की रकम मांगना पड़ा महंगा, बहाने से बुलाकर युवक पर हमला

मवाना क्षेत्र के गांव सठला में पुराने लेन-देन का विवाद हिंसक झड़प में बदल गया। छह लाख रुपये की उधारी का हिसाब मांगने पहुंचे एक युवक पर कथित तौर पर कई लोगों ने एकजुट होकर हमला कर दिया। मारपीट की घटना पास में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से प्रसारित हो रहा है। हालांकि हिन्दुस्तान उक्त वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। वहीं, पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने नामजद आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। गांव सठला निवासी बाबर पुत्र अब्दुल गफ्फार ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि उसके भाई सलमान ने करीब दो वर्ष पहले गांव के ही दो लोगों को छह लाख रुपये उधार दिए थे।

काफी समय बीत जाने के बाद भी रकम वापस नहीं मिली। इसी को लेकर लगातार पैसों की मांग की जा रही थी।आरोप है कि 30 जुलाई को आरोपियों ने समझौता और हिसाब-किताब करने की बात कहकर बाबर को गांव के पेट्रोल पंप के निकट बुलाया। वहां पहले से मौजूद कई लोगों ने उसे घेर लिया। पीड़ित का आरोप है कि कहासुनी के बाद सभी ने एक साथ हमला बोल दिया और लाठी-डंडों के साथ लात-घूंसों से जमकर मारपीट की।हमले में बाबर के सिर और शरीर के अन्य हिस्सों पर चोटें आईं। शोर-शराबा होने पर आसपास के लोग मौके की ओर दौड़े, जिसके बाद आरोपी वहां से फरार हो गए। पूरी घटना पास में लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई। वीडियो सामने आने के बाद मामला चर्चा का विषय बना हुआ है। पीड़ित ने पुलिस से अपनी और परिवार की सुरक्षा की मांग करते हुए दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की गुहार लगाई है। पुलिस ने शिकायत के आधार पर संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है और वायरल सीसीटीवी फुटेज समेत अन्य साक्ष्यों की जांच की जा रही है। जांच पूरी होने के बाद आरोपियों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।