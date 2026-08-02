पीरपुरा में खूनी संघर्ष के बाद दोनों 18 लोगों पर मुकदमा
पीरपुरा गांव में दो पक्षों के बीच हुए खूनी संघर्ष के मामले में पुलिस ने दूसरे पक्ष की तहरीर पर क्रॉस मुकदमा दर्ज कर लिया है। इसको लेकर 18 लोगों पर जानलेवा हमला करने का आरोप लगाया गया। शिकायतें विकास कार्यों में अनियमितताओं को लेकर की गई थीं। पुलिस मामले की जांच कर रही है।
पीरपुरा गांव में दो पक्षों के बीच हुए खूनी संघर्ष के मामले में पुलिस ने दूसरे पक्ष की तहरीर पर भी क्रॉस मुकदमा दर्ज कर लिया है। दूसरे पक्ष ने ग्राम प्रधान समेत 18 लोगों पर रास्ते में घेरकर धारदार हथियारों, सरियों और लाठी-डंडों से जानलेवा हमला करने का आरोप लगाया है। पुलिस दोनों मुकदमों की जांच कर रही है।
शिकायत की पृष्ठभूमि
पीरपुरा निवासी अफजाल ने कोतवाली मंगलौर में दी तहरीर में बताया कि गांव के राशिद, अकदस, अकील, तौकिर, नदीम, कादिर और फिरोज समेत कई लोगों ने ग्राम पंचायत में कराए गए विकास कार्यों और मनरेगा योजनाओं में कथित अनियमितताओं की शिकायत जिलाधिकारी, सीडीओ, एसडीएम, बीडीओ, मुख्यमंत्री हेल्पलाइन और पंचायती राज मंत्री से की थी। आरटीआई के माध्यम से भी विकास कार्यों की जानकारी मांगी गई थी।
हमला और चोटें
तहरीर के अनुसार, शिकायतों की जांच मनरेगा लोकपाल के स्तर पर चल रही थी। छह जुलाई को रोशनाबाद स्थित लोकपाल कार्यालय में सुनवाई के दौरान शिकायतकर्ताओं पर हमले के मामले में थाना सिडकुल में पहले से मुकदमा दर्ज है। आरोप है कि इसी रंजिश में 31 जुलाई की सुबह करीब नौ बजे परवेज बाइक से घर लौट रहा था। गांव में अलीजान की दुकान के सामने ग्राम प्रधान मुजफ्फर, उसके भाई इंतजार, अलीजान, फैजान, हिफाजत, नदीम, सुहैल, समी, रिहान, जाहिद, नौशाद, नईम, हारून, नावेद, इरफान, उस्मान, दाऊद, रहमान और शहबान समेत कई लोगों ने उसे घेर लिया।
परिजनों पर हमला
आरोप है कि आरोपियों ने लाठी-डंडों, सरियों और धारदार हथियारों से हमला कर परवेज को गंभीर रूप से घायल कर दिया। राहगीरों ने बीच-बचाव कर उसकी जान बचाई। सूचना मिलने पर परवेज के परिजन रियासत और अकदस मौके की ओर जा रहे थे। आरोप है कि रास्ते में उन्हें भी घेरकर हमला किया गया। शिकायत और आरटीआई वापस नहीं लेने पर पूरे परिवार को जान से मारने की धमकी देने का भी आरोप लगाया गया है।
घायलों की स्थिति
तहरीर के मुताबिक, धारदार हथियार के वार से बचते समय अकदस के हाथ की अंगुली कट गई, जबकि रियासत के सिर, आंख, गर्दन, गाल और हाथ में गंभीर चोटें आईं। ग्रामीणों के हस्तक्षेप से दोनों की जान बच सकी।
पुलिस की कार्रवाई
सूचना पर 112 पुलिस सेवा और 108 एंबुलेंस मौके पर पहुंची। घायलों को सीएचसी मंगलौर ले जाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद गंभीर हालत को देखते हुए उन्हें हायर सेंटर रेफर कर दिया गया। इससे पहले पहले पक्ष ने भी दूसरे पक्ष पर हमले का आरोप लगाते हुए नामजद तहरीर दी थी। पुलिस ने दोनों पक्षों की तहरीर पर क्रॉस मुकदमे दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। इंस्पेक्टर भगवान महर ने बताया कि मेडिकल रिपोर्ट, घटनास्थल और अन्य साक्ष्यों के आधार पर निष्पक्ष विवेचना कर आगे की कार्रवाई की जाएगी।
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें