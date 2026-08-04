Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

इविवि गेट पर दो छात्र गुटों में हिंसक भिड़ंत

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, प्रयागराज
Follow us on Google News
share

प्रयागराज, इलाहाबाद विश्वविद्यालय में दिशा छात्र संगठन के प्रदर्शन के दौरान छात्रों के बीच हिंसक झड़प हुई। दूसरे छात्र गुट के हमले के चलते कई छात्र घायल हो गए। छात्र संगठन ने मामले की निष्पक्ष जांच और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है।

इविवि गेट पर दो छात्र गुटों में हिंसक भिड़ंत
इविवि गेट पर दो छात्र गुटों में हिंसक भिड़ंत

प्रयागराज, कार्यालय संवाददाता। इलाहाबाद विश्वविद्यालय परिसर में मंगलवार को दिशा छात्र संगठन के प्रदर्शन के दौरान जमकर हंगामा हुआ। प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर दूसरे छात्र गुट के हमले के बाद स्थिति तनावपूर्ण हो गई। दोनों पक्षों के बीच मारपीट, धक्कामुक्की और दौड़ाकर पिटाई की गई, जिसमें कई छात्रों के सिर फूट गए और दर्जनों छात्र घायल हो गए। घटना के बाद परिसर में अफरातफरी मच गई।

प्रदर्शन के कारण

दिशा छात्र संगठन से जुड़े छात्र कई दिनों से विभिन्न मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। मंगलवार को सुरक्षाकर्मियों के कथित दुर्व्यवहार और दबावपूर्ण रवैये के विरोध में छात्र परिसर में मार्च निकाल रहे थे। इसी दौरान दूसरे छात्र गुट के साथ उनकी कहासुनी हो गई, जो देखते ही देखते हिंसक झड़प में बदल गई। बीचबचाव का प्रयास भी किया गया, लेकिन कुछ ही देर बाद बड़ी संख्या में छात्र मौके पर पहुंच गए और मारपीट शुरू हो गई।

छात्र संगठन का आरोप

दिशा छात्र संगठन के छात्र नेता प्रियांशु ने आरोप लगाया कि हमलावरों ने रॉड, डंडों और लात-घूंसों से हमला किया, जबकि विश्वविद्यालय प्रशासन मूकदर्शक बना रहा। उन्होंने कहा कि आंदोलन को दबाने के लिए लगातार दमनात्मक कदम उठाए जा रहे हैं। संगठन ने घटना की निष्पक्ष जांच, दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई, सभी घायलों का समुचित उपचार और आंदोलनकारी छात्रों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग की है।

औपचारिक शिकायत

कोट- विश्वविद्यालय के गेट पर दो छात्र गुटों में कुछ हाथापाई की घटना की गार्ड की ओर से प्रॉक्टर को रिपोर्ट की गई पर किसी पक्ष की तरफ से कोई आधिकारिक शिकायत नहीं दर्ज कराई गई है।

प्रो. जया कपूर, पीआरओ, इविवि।

सामान्य प्रश्न

इस घटना में कितने छात्र घायल हुए?
कई छात्रों के सिर फूट गए और दर्जनों छात्र घायल हो गए।
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Prayagraj News Allahabad University Prayagraj Latest News
Hindi News , इंडिया न्यूज़ , आज का मौसम , विधानसभा चुनाव और Sawan 2026 से जुड़ी ताज़ा खबरों व पल-पल के अपडेट के लिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े रहें। UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Vidhan Sabha Candisates से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरें और जानकारी यहां पढ़ें। सभी बड़ी खबरें सबसे पहले पाने के लिए लाइव हिन्दुस्तान ऐप अभी डाउनलोड करें।