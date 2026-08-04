प्रयागराज, इलाहाबाद विश्वविद्यालय में दिशा छात्र संगठन के प्रदर्शन के दौरान छात्रों के बीच हिंसक झड़प हुई। दूसरे छात्र गुट के हमले के चलते कई छात्र घायल हो गए। छात्र संगठन ने मामले की निष्पक्ष जांच और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है।

इविवि गेट पर दो छात्र गुटों में हिंसक भिड़ंत

प्रयागराज, कार्यालय संवाददाता। इलाहाबाद विश्वविद्यालय परिसर में मंगलवार को दिशा छात्र संगठन के प्रदर्शन के दौरान जमकर हंगामा हुआ। प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर दूसरे छात्र गुट के हमले के बाद स्थिति तनावपूर्ण हो गई। दोनों पक्षों के बीच मारपीट, धक्कामुक्की और दौड़ाकर पिटाई की गई, जिसमें कई छात्रों के सिर फूट गए और दर्जनों छात्र घायल हो गए। घटना के बाद परिसर में अफरातफरी मच गई।

प्रदर्शन के कारण दिशा छात्र संगठन से जुड़े छात्र कई दिनों से विभिन्न मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। मंगलवार को सुरक्षाकर्मियों के कथित दुर्व्यवहार और दबावपूर्ण रवैये के विरोध में छात्र परिसर में मार्च निकाल रहे थे। इसी दौरान दूसरे छात्र गुट के साथ उनकी कहासुनी हो गई, जो देखते ही देखते हिंसक झड़प में बदल गई। बीचबचाव का प्रयास भी किया गया, लेकिन कुछ ही देर बाद बड़ी संख्या में छात्र मौके पर पहुंच गए और मारपीट शुरू हो गई।

छात्र संगठन का आरोप दिशा छात्र संगठन के छात्र नेता प्रियांशु ने आरोप लगाया कि हमलावरों ने रॉड, डंडों और लात-घूंसों से हमला किया, जबकि विश्वविद्यालय प्रशासन मूकदर्शक बना रहा। उन्होंने कहा कि आंदोलन को दबाने के लिए लगातार दमनात्मक कदम उठाए जा रहे हैं। संगठन ने घटना की निष्पक्ष जांच, दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई, सभी घायलों का समुचित उपचार और आंदोलनकारी छात्रों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग की है।

औपचारिक शिकायत कोट- विश्वविद्यालय के गेट पर दो छात्र गुटों में कुछ हाथापाई की घटना की गार्ड की ओर से प्रॉक्टर को रिपोर्ट की गई पर किसी पक्ष की तरफ से कोई आधिकारिक शिकायत नहीं दर्ज कराई गई है।

प्रो. जया कपूर, पीआरओ, इविवि।