स्कूल गेट के बाहर छात्र व अधिवक्ता पर हमला
उतरौला, बलरामपुर में एचआर इंटर कॉलेज के बाहर मंगलवार दोपहर एक छात्र और अधिवक्ता पर हमले का मामला सामने आया है। पीड़ित प्रतीक यादव और उनके साथी आलोक यादव पर आरोपितों ने पत्थरों और डंडों से हमला किया। अधिवक्ता मनीष यादव का भी बीच-बचाव करने पर हमला किया गया। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है।
उतरौला, बलरामपुर। एचआर इंटर कॉलेज के मुख्य गेट के बाहर मंगलवार दोपहर करीब 1:30 बजे छात्र और अधिवक्ता पर हुए हमले के मामले में पुलिस ने छह नामजद समेत अन्य अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। घटना उस समय हुई जब छात्र प्रतीक यादव अपने मित्र आलोक यादव के साथ पढ़ाई पूरी कर कॉलेज से बाहर निकल रहे थे। पीड़ित पक्ष की ओर से दी गई तहरीर के अनुसार राजा बाजार निवासी अली रजा, गुलाम दरिया व इब्राहिम, चमरूपुर निवासी करमान व हुसैनाबाद निवासी दानिश सहित कुछ अन्य लोगों ने दोनों छात्रों को रोककर गाली-गलौज की। विरोध करने पर आरोपितों ने ईंट-पत्थर, लात-घूंसों और थप्पड़ों से उनपर हमला कर दिया।
इसी दौरान प्रतीक यादव के चाचा अधिवक्ता मनीष यादव उन्हें लेने कॉलेज पहुंचे। मारपीट होता देख उन्होंने बीच-बचाव का प्रयास किया। इस पर हमलावरों ने उनके साथ भी मारपीट की और जान से मारने की धमकी दी। हमले में अधिवक्ता मनीष यादव, प्रतीक यादव और आलोक यादव गंभीर रूप से घायल हो गए। मनीष यादव और आलोक यादव के सिर में गंभीर चोटें आई हैं। इस सम्बन्ध में प्रभारी निरीक्षक अवधेश राज सिंह ने बताया कि सभी घायलों का सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र उतरौला में चिकित्सीय परीक्षण कराया गया है। पीड़ित की तहरीर के आधार पर नामजद आरोपितों समेत अन्य अज्ञात लोगों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। मामले की जांच करते हुए आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है।
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