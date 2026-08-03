कांवड़ लेने जा रहे श्रद्धालुओं पर हमला, घायल
थाना हाईवे अंतर्गत कांवड़ लेने जा रहे श्रद्धालुओं के दल पर नामजदों ने लाठी-डंडा और सरिया प्रहार कर जान
थाना हाईवे अंतर्गत कांवड़ लेने जा रहे श्रद्धालुओं के दल पर दबंगों ने लाठी-डंडा और सरिया प्रहार कर जानलेवा हमला कर दिया। इससे एक कांवड़िया गंभीर रूप से घायल हो गया। इस दौरान बीच-बचाव करने पहुंचे अन्य साथियों के साथ भी मारपीट कर आरोपी जान से मारने की धमकी देकर मौके से फरार हो गए। पीड़ित श्रद्धालुओं ने हाईवे थाने में नामजद व अज्ञात के खिलाफ तहरीर दी है। पुलिस घायल को उपचार के लिये भिजवा मामले की जांच कर रही है। गांव लोर्रिया पट्टी, मगोर्रा निवासी धर्मवीर ने थाना हाइवे में तहरीर देते हुए अवगत कराया कि वह अपने साथी प्रकाश, घनश्याम, कान्हा, ललित व ऋतिक के साथ रविवार शाम करीब तीन बजे रामघाट, कलकत्ती से कांवड़ लेने के लिए बाइक से जा रहे थे।
जब ये लोग हाईवे क्षेत्र के उस्फार तिराहे के पास पहुंचे, तो देखा वहां पहले से मौजूद कुछ लोग ऋतिक और ललित के साथ लाठी-डंडा व सरिया से हमलावर होकर मारपीट कर रहे हैं। जब उन्होंने अपने अन्य साथियों के साथ ऋतिक व ललित को बचाने का प्रयास किया, तो हमलावरों ने उन पर भी लाठी-डंडों से हमलाकर घायल कर दिया। पीड़ितों के अनुसार मारपीट के दौरान चीख-पुकार सुन आसपास से आये लोगों ने बमुश्किल बचाया। इसकी सूचना पर पहुंची पुलिस ने लोगों की मदद से घायल उपचार के लिये जिला चिकित्सालय में भर्ती करा मेडिकल कराया। धर्मवीर ने मारपीट करने के आरोप में चार नामजद व करीब आधा दर्जन से अधिक अज्ञात के खिलाफ तहरीर दी है।प्रभारी निरीक्षक प्रशांत कपिल ने बताया कि बाइक से कांवड लेने जा रहे युवक की बाइक से बच्चे के लग गयी थी। इसको लेकर युवकों ने उसके साथ मारपीट कर दी थी। सूचना पर पुलिस टीम के साथ मौका मुआयना कर घायल को मेडिकल को भेज दिया। पीडित पक्ष की ओर से तहरीर दी गयी है। अभी इसमें मुकदमा नहीं किया गया है। दोनों पक्षों को समझा-बुझा कर शांत कर दिया गया है।
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