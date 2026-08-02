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घर में घुसकर किया जानलेवा हमला

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, प्रतापगढ़ - कुंडा
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प्रतापगढ़ में आजाद नगर में 31 जुलाई को कुछ लोगों ने बच्चों के बीच विवाद के चलते नौशाद अहमद की पत्नी आसिया बानों पर धारदार हथियार से हमला किया। इस दौरान उनके बचाव में आए पप्पू, उस्मान और मुराद भी घायल हो गए। आसिया ने आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कराया है।

घर में घुसकर किया जानलेवा हमला
घर में घुसकर किया जानलेवा हमला

प्रतापगढ़। नगर कोतवाली क्षेत्र के आजाद नगर में 31 जुलाई की रात कुछ लोगों ने बच्चों के बीच हुए विवाद को लेकर घर में घुसकर नौशाद अहमद की पत्नी आसिया बानों पर धारदार हथियार से हमला कर दिया। इससे वह बेहोश हो गई। घर में मौजूद पप्पू, उस्मान, मुराद बीच बचाव को दौड़ तो उन्हें भी मारकर घायल कर दिया। मामले में आसिया बानों ने तेलिया चौराहा निवासी अल्ताफ, कैफ, सबीना और तीन अज्ञात के खिलाफ जानलेवा हमले का केस दर्ज कराया है।

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