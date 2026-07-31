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स्कॉर्पियो सवारों ने रॉड-डंडों से युवक पर किया जानलेवा हमला

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, लखनऊ
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उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में एक युवक पर पुरानी रंजिश के चलते हमला हुआ। स्कॉर्पियो सवार बदमाशों ने लोहे की रॉड से उस पर हमला किया, जिससे उसे गंभीर चोटें आईं। आरोपियों के खिलाफ पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है और उनकी तलाश में छापेमारी जारी है।

स्कॉर्पियो सवारों ने रॉड-डंडों से युवक पर किया जानलेवा हमला
स्कॉर्पियो सवारों ने रॉड-डंडों से युवक पर किया जानलेवा हमला

लखनऊ, संवाददाता। उत्तर प्रदेश की राजधानी पीजीआई क्षेत्र के एल्डिको स्थित एबीसी बलिया हाउस इलाके में बुधवार रात पुरानी रंजिश के चलते खौफनाक वारदात हुई। स्कॉर्पियो सवार बदमाशों ने एक युवक पर लोहे की रॉड और कील लगे डंडों से हमला कर दिया, जिसमें उसके सिर, हाथ और पैर में गंभीर चोटें आईं। इलाज के दौरान हाथ, पैर और उंगलियों में फ्रैक्चर की पुष्टि हुई। फतेहपुर के लालौली थाना क्षेत्र के कोर्रा कनक गांव निवासी बिपिन सिंह, जो फिलहाल एल्डिको में रहकर काम करते हैं, बुधवार रात करीब 10:30 बजे घर के बाहर रिश्तेदारों के साथ बैठे थे, तभी हमलावरों ने धावा बोल दिया और मारपीट के बाद जान से मारने की धमकी देकर फरार हो गए।इंस्पेक्टर

पीजीआई सुनील सिंह के अनुसार पीड़ित और आरोपी दोनों पक्ष फतेहपुर के एक ही इलाके के हैं और मौरंग सप्लाई कारोबार को लेकर उनके बीच लंबे समय से विवाद चल रहा है। पुलिस ने विकास सिंह तोमर, ऋषु सिंह, प्रदीप सिंह उर्फ चुन्नू, वीरेंद्र प्रताप गौड़ उर्फ बीरू, शिवम सिंह कछवाहा और शिवम अवस्थी समेत अन्य के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर आरोपियों की तलाश में दबिश शुरू कर दी है।

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