पुरानी रंजिश में दो युवकों पर जानलेवा हमला, लाठी-डंडों व रॉड से पिटाई
बलरामपुर के गौरा चौराहा थाना क्षेत्र में पुरानी रंजिश के चलते दो युवकों पर जानलेवा हमला हुआ है। आरोप है कि हमलावरों ने जातिसूचक शब्दों का उपयोग करते हुए लाठी-डंडों से पिटाई की। मनीष पासवान गंभीर रूप से घायल हैं और पुलिस ने इस मामले में मुकदमा दर्ज कर लिया है।
बलरामपुर, संवाददाता। बलरामपुर के गौरा चौराहा थाना क्षेत्र में पुरानी रंजिश को लेकर दो युवकों पर लाठी-डंडों और लोहे की रॉड से जानलेवा हमला किए जाने का मामला सामने आया है। पीड़ित पक्ष का आरोप है कि हमलावरों ने जातिसूचक शब्दों का प्रयोग करते हुए दोनों युवकों की बेरहमी से पिटाई की, जिसमें एक युवक गंभीर रूप से घायल होकर बेहोश हो गया। पुलिस ने तहरीर के आधार पर नामजद और अज्ञात आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। एफआईआर के अनुसार, सिद्धार्थनगर जनपद के थाना त्रिलोकपुर क्षेत्र के नगर पंचायत बिस्कोहर स्थित राम जानकी नगर वार्ड नंबर-10 निवासी चन्दावती देवी पत्नी मदन चन्द्र पासवान ने गौरा चौराहा थाने में शिकायत दर्ज कराई है। उन्होंने बताया कि 31 जुलाई 2026 को दोपहर करीब 12:10 बजे उनका पुत्र मनीष पासवान और नीरज पासवान ग्राम जैतापुर स्थित एक दुकान पर गुटखा और पानी लेने गए थे। इसी दौरान पुरानी रंजिश को लेकर वहां मौजूद लोगों से कहासुनी हो गई।
हमला और घायलों की स्थिति
आरोप है कि विवाद बढ़ने पर सौरभ सिंह, साजन सिंह, सौरभ कौशल, पंकज त्रिपाठी, सुमित कसौधन तथा उनके साथ मौजूद 8-9 अन्य लोगों ने एकजुट होकर दोनों युवकों पर लाठी-डंडों और लोहे की रॉड से हमला कर दिया। पीड़िता का आरोप है कि हमलावरों ने जातिसूचक गालियां देते हुए दोनों की बेरहमी से पिटाई की। मारपीट में मनीष पासवान गंभीर रूप से घायल होकर मौके पर ही बेहोश हो गया, जबकि नीरज पासवान को भी चोटें आईं।
इलाज और आतंक की स्थिति
घटना की सूचना मिलने पर स्थानीय लोगों और पुलिस की मदद से घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र नंदनगर पहुंचाया गया। प्राथमिक उपचार के बाद मनीष की हालत गंभीर होने पर चिकित्सकों ने उसे मेमोरियल अस्पताल बलरामपुर रेफर कर दिया, जहां उसका इलाज किया गया।
आरोपियों की धमकियाँ
पीड़िता का यह भी आरोप है कि इलाज के बाद घर लौटने पर आरोपी पक्ष लगातार जान से मारने की धमकियां दे रहा है, जिससे परिवार दहशत में है। उन्होंने पुलिस से आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई और परिवार की सुरक्षा की मांग की है।
पुलिस ने पीड़िता की तहरीर के आधार पर नामजद आरोपियों और 8-9 अज्ञात व्यक्तियों के विरुद्ध संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है। मामले की विवेचना शुरू कर दी गई है और पुलिस का कहना है कि जांच में जो भी तथ्य सामने आएंगे, उनके आधार पर नियमानुसार आगे की विधिक कार्रवाई की जाएगी।
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