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हॉस्टल में घुसकर बीटेक छात्र से मारपीट का आरोप

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, जौनपुर
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जौनपुर के वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय में बीटेक छात्र आयुष कुमार मौर्य के साथ बाहरी युवकों ने छात्रावास में मारपीट की। आरोप है कि ये युवक रंजिश के कारण छात्रावास में प्रवेश कर छात्र पर हमला करने में सफल हुए। छात्र ने चीफ प्रॉक्टर को शिकायत दी, जिसके बाद पुलिस ने जांच शुरू की है।

हॉस्टल में घुसकर बीटेक छात्र से मारपीट का आरोप

जौनपुर, संवाददाता। वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय परिसर स्थित उमानाथ सिंह इंजीनियरिंग संस्थान के सीवी रमन छात्रावास में बुधवार की दोपहर बीटेक छात्र के साथ मारपीट का मामला सामने आया है। आरोप है कि कार से पहुंचे कुछ बाहरी युवक छात्रावास में घुस गए और बीटेक कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग द्वितीय वर्ष के छात्र आयुष कुमार मौर्य के साथ मारपीट कर फरार हो गए। घटना उस समय हुई, जब विश्वविद्यालय में शैक्षणिक व गैर-शैक्षणिक कार्य बंद थे। आरोप है कि बाहरी युवक परिसर में आसानी से प्रवेश कर गए और सुरक्षा कर्मियों को इसकी भनक तक नहीं लगी। पीड़ित छात्र का आरोप है कि बीटेक आईटी द्वितीय वर्ष के एक छात्र से कुछ छात्र रंजिश रखते हैं।

इसी रंजिश में बाहरी युवकों को बुलाकर हमला कराया गया। घटना के बाद उसके मोबाइल पर धमकी भरे कॉल और संदेश भी आने लगे। छात्र ने चीफ प्रॉक्टर प्रो. अजय प्रताप सिंह को लिखित शिकायत दी। शिकायत में धमकी देने वाले मोबाइल नंबर का भी उल्लेख किया गया है। चीफ प्रॉक्टर ने मामले को गंभीर मानते हुए शिकायत सरायख्वाजा थाना पुलिस को भेजकर संबंधित मोबाइल नंबर की जांच कराने का अनुरोध किया है। घटना के बाद विश्वविद्यालय परिसर की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठने लगे हैं। छात्र-शिक्षकों का कहना है कि यदि बाहरी लोग छात्रावास तक पहुंचकर वारदात कर रहे हैं तो प्रवेश व्यवस्था और सुरक्षा निगरानी की प्रभावी समीक्षा जरूरी है। पुलिस ने शिकायत के आधार पर जांच शुरू कर दी है। विश्वविद्यालय प्रशासन का कहना है कि जांच में सामने आने वाले तथ्यों के आधार पर कार्रवाई की जाएगी। वहीं, दोनों पक्षों के बीच आपसी सुलह-समझौते का प्रयास भी जारी है।

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