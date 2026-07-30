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पुरानी रंजिश में युवक को सड़क पर दौड़ा-दौड़ाकर पीटा, असलहे के दम पर बनाया बंधक, वीडियो वायरल

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, लखनऊ
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लखनऊ में पुरानी रंजिश के चलते आधा दर्जन दबंगों ने एक निजी कंपनी में नौकरी करने वाले युवक को बीच सड़क पर घेरकर बुरी तरह पीटा।

पुरानी रंजिश में युवक को सड़क पर दौड़ा-दौड़ाकर पीटा, असलहे के दम पर बनाया बंधक, वीडियो वायरल
पुरानी रंजिश में युवक को सड़क पर दौड़ा-दौड़ाकर पीटा, असलहे के दम पर बनाया बंधक, वीडियो वायरल

अंकुर राज किशोर, सरोजिनीनगर, संवाददाता। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के बिजनौर क्षेत्र से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। शहीदपथ किनारे बसे माती रायसिंह खेड़ा गांव में सोमवार रात पुरानी रंजिश के चलते आधा दर्जन दबंगों ने एक निजी कंपनी में नौकरी करने वाले युवक को बीच सड़क पर घेरकर बुरी तरह पीटा। हमलावरों ने बेल्ट और लाठियों से इतनी बेरहमी से पीटा कि युवक लहूलुहान हो गया। इतना ही नहीं, बचने की कोशिश में जब वह भागा तो सड़क पर दौड़ा दौड़ाकर उसकी पिटाई की गई, और अंत में असलहा तानकर उसे जबरन घर के भीतर बंधक बना लिया गया। पीड़ित की पहचान माती गांव के मजरा रायसिंह खेड़ा निवासी अभिषेक यादव के रूप में हुई है। पुलिस को दी गई तहरीर के मुताबिक, अभिषेक की गांव के ही पंकज रावत और सूरज से पुरानी रंजिश चल रही थी। सोमवार रात वह अपने घर लौट रहा था, तभी फ्लिपकार्ट वेयरहाउस के पास पंकज, सूरज, गोली, रमन समेत दो अन्य अज्ञात लोगों ने उसे अचानक घेर लिया。

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घटना का विवरण

आरोप है कि पहले तो सभी ने मिलकर उसके साथ गाली गलौज की और धक्का मुक्की शुरू कर दी। जब अभिषेक ने वहां से भागने की कोशिश की, तो हमलावरों ने उसे दबोच लिया और बेल्ट व लाठियों से बेरहमी से पीटना शुरू कर दिया।

हमलावरों की बर्बरता

सबसे चौंकाने वाली बात यह रही कि हमलावरों ने अभिषेक को खुली सड़क पर दौड़ा दौड़ाकर पीटा, और आसपास कोई बचाने वाला नहीं दिखा। इसके बाद स्थिति और खतरनाक हो गई, जब आरोपियों ने असलहा निकालकर जान से मारने की धमकी दी और जबरन उसे अपने घर के भीतर खींच ले गए। वहां भी उसकी बुरी तरह पिटाई की गई। हालांकि, किसी तरह अभिषेक मौका पाकर दबंगों के चंगुल से छूट भागा और अपनी जान बचाई।

सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल

बुधवार दोपहर घटना का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल होने लगा, जिसमें दबंगों को अभिषेक की बर्बर पिटाई करते साफ देखा जा सकता है। नोट हिन्दुस्तान इस वायरल वीडियो की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं करता है। वीडियो वायरल होते ही इलाके में हड़कंप मच गया और मामला सुर्खियों में आ गया।

पुलिस की कार्रवाई

वायरल वीडियो को आधार बनाकर बिजनौर पुलिस ने हमलावरों की पहचान की और उनके खिलाफ शांति भंग की कार्रवाई शुरू कर दी। इंस्पेक्टर बिजनौर कपिल कुमार गौतम ने बताया कि मौके से मिले साक्ष्यों के आधार पर आरोपियों के खिलाफ अब कड़ी धाराएं जोड़ने पर काम किया जा रहा है।

पीड़ित का बयान

पीड़ित अभिषेक यादव ने पुलिस पर गंभीर सवाल खड़े करते हुए आरोप लगाया कि शुरुआत में पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ सिर्फ मामूली धाराओं में ही कार्रवाई की थी। उसके मुताबिक, वीडियो के वायरल होने के बाद ही पुलिस हरकत में आई और मामले को गंभीरता से लेना शुरू किया। पीड़ित ने प्रशासन से आरोपियों के खिलाफ सख्त और त्वरित कार्रवाई की मांग की है。

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

यह घटना कहाँ हुई थी?
यह घटना उत्तर प्रदेश के लखनऊ के बिजनौर क्षेत्र में हुई थी।

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