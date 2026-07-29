अवैध निर्माण के विरोध पर घर में घुसकर हमला-छेड़छाड़
गाजियाबाद में अवैध निर्माण के खिलाफ विरोध करने पर पड़ोसियों ने एक महिला के घर में घुसकर उसे मारा, उसकी बेटियों से छेड़छाड़ की और जान से मारने की धमकी दी। यह घटना 23 जुलाई को हुई, जब महिला ने अपने पड़ोसी द्वारा अवैध निर्माण का विरोध किया।
गाजियाबाद, योगेन्द्र सागर। अवैध निर्माण का विरोध करने पर पड़ोसियों द्वारा घर में घुसकर मारपीट, महिलाओं से छेड़छाड़ और जान से मारने की धमकी देने का मामला सामने आया है। काशीराम आवास योजना निवासी महिला ने पुलिस को बताया कि उसके मकान के पीछे रहने वाला बब्बू उस हिस्से में निर्माण करा रहा था, जहां पानी की पाइपलाइन और शौचालय की निकासी व्यवस्था है। उसने इसका विरोध किया। आरोप है कि 23 जुलाई की रात बब्बू, अनिल, राजेंद्र और सनी उसके घर में जबरन घर में घुस गए। महिला के मुताबिक आरोपियों ने उसके साथ मारपीट की और उसकी पुत्रियों के साथ छेड़छाड़ की।
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