महाराष्ट्र: पानी पर औरंगाबाद में बवाल, दो की मौत, 50 गाड़ियां फूंकी

महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में शुक्रवार रात दो गुटों के बीच जमकर बवाल हुआ। महाराष्ट्र के गृहमंत्री दीपक केसरकर मुताबिक इस बवाल में दो लोगों की मौत हो गई है। केसकर ने बताया कि लोग अफवाहों पर ध्यान ना दें। उन्होंने बताया कि फिलहाल स्थिति काबू में है। केसकर ने कहा कि व्हाट्सएप के जरिए अफवाहें फैलाई जा रही है।

बवालियों ने 40 दुकान में आग लगा दी और 50 गाड़ियां भी फूंक डाली। बताया जा रहा है घटना में कई पुलिसकर्मी भी घायल हुए हैं। पुलिस सूत्रों के मुताबिक बवाल अवैध रूप से लगाई गई पानी की पाइप लाइन काटने में भेदभाव के चलते यह बवाल हुआ है। घटना के बाद से औरंगाबाद में तनाव है, पुराने शहर से शुरू हुआ यह बवाल शहर के गांधीनगर, राजाबाजार और शाहगंज इलाकों में भी फैल गया।

Clash between two groups in Maharashtra's Aurangabad last night, many shops and vehicles set ablaze. Police use teargas shells. Section 144(prohibits assembly of more than 4 people in an area) has been imposed in the city pic.twitter.com/tPb3j0Ua1A