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आरसीसी दीवार उखाड़ कर फेंका, विरोध पर पीटा

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, देवरिया
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महुआडीह, हिन्दुस्तान संवाद। क्षेत्र के इजरही माफी में कुछ मनबढ़ों ने सरकारी निर्माण सामग्री ले जा रहे प्रशासक के भाई की पिटाई कर दी। विरोध करने पर

आरसीसी दीवार उखाड़ कर फेंका, विरोध पर पीटा

महुआडीह, हिन्दुस्तान संवाद। क्षेत्र के इजरही माफी में कुछ मनबढ़ों ने सरकारी निर्माण सामग्री ले जा रहे प्रशासक के भाई की पिटाई कर दी। विरोध करने पर मनबढ़ों ने आरसीसी सड़क निर्माण के लिए बनाई गई दीवार को उखाड़ फेंक दिया। मामले में पुलिस ने चार नामजद व तीन अज्ञात के विरुद्ध केस दर्ज किया है।इजरही माफी के रहने वाले वीरसेन कनौजिया का आरोप है कि उनके भाई चंद्रसेन कुमार गांव के प्रशासक हैं। ग्राम पंचायत की ओर से गांव में आरसीसी सड़क निर्माण कार्य कराया जा रहा था। इस दौरान मनबढ़ युवक मौके पर पहुंचे और निर्माण रुकवा दिया। इसके बाद देर रात मनबढ़ों ने निर्माणाधीन आरसीसी सड़क की दीवार तोड़ दी और उसमें लगी ईंट उठा ले गए।

वह अगले दिन मौके पर पहुंचे और बिखरी हुई सरकारी निर्माण सामग्री को लेकर पंचायत भवन पर जा रहे थे। तभी गांव के चौराहे से एक साथ गोलबंद होकर मनबढ़ पंचायत भवन के पास पहुंचे और उन्हें रोक लिया। आरोप है कि मनबढ़ों ने उन्हें तथा उनके प्रशासक भाई को जातिसूचक शब्दों का प्रयोग करते हुए भद्दी-भद्दी गालियां दीं। विरोध करने पर सभी ने मिलकर उनकी बेरहमी से पिटाई कर दी। पुलिस ने जलालुद्दीन शेख पुत्र अली हसन, सहाबुद्दीन शेख उर्फ भालू पुत्र जलालुद्दीन शेख, इमरान शेख, क्लामुद्दीन शेख पुत्र जलालुद्दीन शेख तथा तीन अज्ञात मनबढ़ युवकों के विरुद्ध बलवा, मारपीट, दलित उत्पीड़न समेत विभिन्न धाराओं में केस दर्ज कर लिया है।

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