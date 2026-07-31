आरसीसी दीवार उखाड़ कर फेंका, विरोध पर पीटा

महुआडीह, हिन्दुस्तान संवाद। क्षेत्र के इजरही माफी में कुछ मनबढ़ों ने सरकारी निर्माण सामग्री ले जा रहे प्रशासक के भाई की पिटाई कर दी। विरोध करने पर मनबढ़ों ने आरसीसी सड़क निर्माण के लिए बनाई गई दीवार को उखाड़ फेंक दिया। मामले में पुलिस ने चार नामजद व तीन अज्ञात के विरुद्ध केस दर्ज किया है।इजरही माफी के रहने वाले वीरसेन कनौजिया का आरोप है कि उनके भाई चंद्रसेन कुमार गांव के प्रशासक हैं। ग्राम पंचायत की ओर से गांव में आरसीसी सड़क निर्माण कार्य कराया जा रहा था। इस दौरान मनबढ़ युवक मौके पर पहुंचे और निर्माण रुकवा दिया। इसके बाद देर रात मनबढ़ों ने निर्माणाधीन आरसीसी सड़क की दीवार तोड़ दी और उसमें लगी ईंट उठा ले गए।